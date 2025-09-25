Villajoyosa celebra en octubre el mes de las personas mayores con actividades gratuitas El programa incluye talleres de risoterapia, juegos intergeneracionales, una marcha saludable y una merienda con música

La Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad de Villajoyosa dedicará el mes de octubre a las personas mayores con un amplio programa de actividades enmarcado en el Programa de Envejecimiento Activo. El objetivo es reconocer la aportación de este colectivo a la sociedad y fomentar un estilo de vida activo, saludable y participativo.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, ha destacado que «volvemos a celebrar el mes de las Personas Mayores, una oportunidad para rendir homenaje a quienes tanto nos han dado. Con este programa, queremos ofrecer espacios de encuentro, aprendizaje y ocio que les permitan seguir disfrutando de una vida plena y activa. Su experiencia y sabiduría son un pilar fundamental de nuestra comunidad».

Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a las personas mayores del municipio, que podrán inscribirse en el Centro Social Llar del Pensionista, punto de referencia para el desarrollo de la programación.

El martes 14 de octubre se celebrará un taller de risoterapia en dos turnos, de 10.30 a 12.00 horas y de 16.30 a 18.00 horas. El jueves 16 tendrá lugar el taller '¿Jugamos?', una propuesta intergeneracional con juegos de la infancia, en colaboración con los grupos de danzas 'Almadrava' y 'Centener'.

El mes de octubre en Villajoyosa se dedicará al bienestar y ocio de las personas mayores. A.V.

El martes 21 se organizará una Marcha Saludable, de 10.30 a 12.00 horas, con salida desde el Llar del Pensionista y almuerzo incluido. Finalmente, el viernes 24 de octubre se pondrá el broche de oro con una merienda tradicional a las 18.00 horas, seguida de la actuación musical 'Sentimientos al Compás' a las 19.30 horas.

La edil ha animado a la participación, recordando que «nuestros mayores se apunten a estas actividades dedicadas a ellos y que cada año tienen una gran acogida y más asistentes».