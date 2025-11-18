Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Guardamar será el escenario de una nueva sesión del IV Foro de Empresas impulsado por Hidraqua y Cruz Roja. A.G.S.

Hidraqua y Cruz Roja impulsan una nueva sesión del IV Foro de Empresas en Guardamar del Segura para fortalecer alianzas sociales

La jornada reunirá a ayuntamientos, compañías y entidades para avanzar en proyectos comunes de responsabilidad compartida en la comarca

Ismael Martinez

Guardamar

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

Hidraqua, empresa del grupo Veolia, y Cruz Roja celebrarán mañana en Guardamar del Segura una nueva sesión del IV Foro de Empresas, un encuentro que busca promover espacios de colaboración entre administraciones, tejido empresarial y organizaciones sociales. Esta edición ya ha tenido paradas previas en Almoradí y La Vila Joiosa, y concluirá la próxima semana en Ibi.

La cita tendrá lugar en el Hotel Guardamar a partir de las 10:30 horas, en una jornada que estará conducida por la comunicadora Marisol Gallud, encargada de dinamizar el diálogo entre los participantes de las distintas mesas redondas.

La apertura correrá a cargo del gerente de Hidraqua en la zona, Andrés Martínez, y de la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de la compañía, Amelia Navarro, quienes repasarán las principales iniciativas impulsadas por la empresa en materia de gestión sostenible del ciclo del agua y acción social en los municipios de la comarca.

Posteriormente intervendrán la secretaria provincial de Cruz Roja, María José Beltrán, y la presidenta local, Sagrario Salcedo, que analizarán los retos actuales de la organización y las alianzas sociales desarrolladas en el territorio.

La jornada continuará con una mesa redonda en la que representantes del ámbito empresarial compartirán experiencias y propuestas vinculadas a la responsabilidad social corporativa. Participarán Álvaro Macià, responsable de cumplimiento de la Fundación Marjal; el farmacéutico Pablo Mora, de la Farmacia Mora; y Elías González, responsable de RSC de Construcciones Samir. El debate abordará tanto las acciones en marcha como los desafíos de futuro en el entorno empresarial de la comarca.

Tras un turno abierto de intervenciones para el público asistente, el presidente provincial de Cruz Roja, Francisco Galvañ, y el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, serán los encargados de clausurar la sesión y exponer las conclusiones del encuentro.

Con este foro, Hidraqua y Cruz Roja continúan fortaleciendo una red de colaboración institucional y empresarial basada en el compromiso social y el desarrollo sostenible, consolidando Guardamar como un espacio clave en esta edición.

