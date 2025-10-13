Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Acceso a las urgencias del Hospital de Torrevieja. Eva Moya

Satse reclama un segundo equipo de urgencias en el centro de salud de Guardamar

El sindicato denuncia que el servicio queda desprovisto de cobertura cuando el personal sale a atender un aviso

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:58

El Sindicato de Enfermería SATSE ha pedido a la Conselleria de Sanidad que refuerce, con un segundo equipo de urgencias, la plantilla del Punto de Atención Continuada (PAC) ubicado en el centro de salud de Guardamar. Según expone el sindicato, esta carencia de personal hace que el centro quede desprovisto de cobertura sanitaria cuando el equipo sanitario debe desplazarse para atender un aviso.

«Esta situación no solo agravia a los ciudadanos, sino que también pone en peligro su salud y su vida, dado que se carece de la capacidad para responder de forma simultánea a múltiples urgencias», aseguran desde el sindicato.

Revisión «exhaustiva»

Además, SATSE ha interpelado directamente a la Gerencia del Departamento de Salud de Torrevieja (al que está adscrito el municipio de Guardamar) para que realice una revisión exhaustiva del resto de zonas básicas del departamento torrevejense, con el fin de asegurar que también dispongan de al menos dos equipos de urgencias.

«La falta de respuesta y de recursos pone en evidencia la desprotección a la que están sometidos los usuarios de esta área, quienes merecen una cobertura sanitaria que garantice su derecho a la salud sin interrupciones ni riesgos añadidos», aseguran fuentes del sindicato.

A través de una nota de prensa, SATSE asegura que ya ha registrado dos escritos haciendo alusión específicamente a la ampliación del segundo equipo de urgencias para el PAC de Guardamar, «escritos que no han tenido respuesta alguna a día de hoy (lunes)». Añaden, además, que esta carencia «supone un riesgo inaceptable para la población de la zona básica de salud de Guardamar y alrededores».

