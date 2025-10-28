Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Empresas Solidarias entregará 2.000 lotes navideños para personas vulnerables de Alicante

El año pasado la recaudación ascendió a 100.000 euros gracias a la colaboración de 93 entidades

P.S.

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 13:37

El proyecto Empresas Solidarias entregará 2.000 lotes navideños a colectivos vulnerables de la provincia de Alicante. La iniciativa alcanza este año su decimosexta edición, consolidándose como una de las acciones de referencia en la provincia en materia de responsabilidad social.

Para esta edición, Empresas Solidarias se ha propuesto incrementar el alcance de su acción hasta alcanzar la cifra de 2.000 lotes. Las empresas y entidades interesadas en colaborar pueden sumarse al proyecto hasta el 14 de noviembre de 2025, enviando un correo electrónico a la dirección fundacionjuanperan@pikolinos.com.

Reparto de solidaridad

El año pasado, la recaudación ascendió a 100.000 euros, gracias a la colaboración de 93 entidades que participaron en la iniciativa. Gracias a las donaciones, se distribuyeron 1.800 lotes navideños entre familias de municipios como Alicante, Elche, Guardamar, Ibi, Orihuela, Pedreguer, Santa Pola y Torrevieja. Estas donaciones se realizaron a través de 65 entidades sin ánimo de lucro que trabajan de forma directa con familias en situación de vulnerabilidad.

Desde su creación, Empresas Solidarias ha demostrado el poder de la colaboración empresarial, pasando de las nueve compañías fundadoras en 2010 a más de un centenar de entidades comprometidas año tras año.

