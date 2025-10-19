Fallece un bañista ahogado en una playa de Guardamar Los servicios médicos han intentado reanimarle, sin éxito

La playa de Les Roquetes, donde se ha producido la tragedia.

A.H. Guardamar del Segura Domingo, 19 de octubre 2025, 18:49 Comenta Compartir

Las playas de la provincia de Alicante vuelven a registrar otro fallecido por ahogamiento en la recta final de la temporada de baño. Un hombre ha fallecido la tarde de este domingo, 19 de octubre, en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso ha ocurrido pasadas las 14 horas, cuando el CICU ha recibido un aviso que alertaba de que habían sacado del agua a un hombre en la playa Les Roquetes de Guardamar y estaba en estado de incosciencia.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Soporte Vital Básico (SVB), cuyos sanitarios han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP) y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado su muerte.

Por el momento, el CICU no ha confirmado la edad del fallecido.

Temas

Guardamar del Segura