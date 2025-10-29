Espectáculo en la costa de Alicante: atunes gigantes nadan junto a los barcos en el puerto de Xàbia Los túnidos han irrumpido en el puerto de este municipio tras el regreso de los barcos de pesca con boquerones en sus redes

El puerto de Xàbia vive este miércoles una escena poco habitual que ha despertado la curiosidad de marineros y pescadores. Varios atunes de gran tamaño han sido vistos nadando en el interior de la dársena, siguiendo a los barcos de cerco que han regresado tras faenar con las bodegas llenas de boquerones.

Según explican los pescadores, este comportamiento no es frecuente. Los atunes suelen mantenerse mar adentro, donde la profundidad y las corrientes son más adecuadas para su desplazamiento.

Sin embargo, la pesca de cerco -una técnica que utiliza luces y redes para atraer a los pequeños pelágicos como el boquerón- ha generado una gran concentración de peces en torno a las embarcaciones, despertando el interés de los grandes depredadores.

Los pescadores han visto cómo los atunes se han acercado al puerto de este municipio de Alicante mientras accedían a la dársena para descargar las redes.

Esta visita inesperada ha sorprendido a marineros y pescadores, ya que no es común que se atrevan a entrar tanto, relatan.