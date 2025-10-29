Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un atún en aguas del puerto de Xàbia.
Un atún en aguas del puerto de Xàbia. TA

Espectáculo en la costa de Alicante: atunes gigantes nadan junto a los barcos en el puerto de Xàbia

Los túnidos han irrumpido en el puerto de este municipio tras el regreso de los barcos de pesca con boquerones en sus redes

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:25

Comenta

El puerto de Xàbia vive este miércoles una escena poco habitual que ha despertado la curiosidad de marineros y pescadores. Varios atunes de gran tamaño han sido vistos nadando en el interior de la dársena, siguiendo a los barcos de cerco que han regresado tras faenar con las bodegas llenas de boquerones.

Según explican los pescadores, este comportamiento no es frecuente. Los atunes suelen mantenerse mar adentro, donde la profundidad y las corrientes son más adecuadas para su desplazamiento.

Un atún en el puerto de Xàbia. TA

Sin embargo, la pesca de cerco -una técnica que utiliza luces y redes para atraer a los pequeños pelágicos como el boquerón- ha generado una gran concentración de peces en torno a las embarcaciones, despertando el interés de los grandes depredadores.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Los pescadores han visto cómo los atunes se han acercado al puerto de este municipio de Alicante mientras accedían a la dársena para descargar las redes.

Esta visita inesperada ha sorprendido a marineros y pescadores, ya que no es común que se atrevan a entrar tanto, relatan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida
  2. 2 Se acabó el tardeo en el Mercadito de Fogueres al aplicar el mismo horario que racós y barracas
  3. 3 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  4. 4 Ryanair lanza descuentos con motivo de Halloween para viajar desde el aeropuerto de Alicante-Elche a partir de 15 euros
  5. 5 La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas
  6. 6 Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó
  7. 7 Fallece a los 50 años Lola Cuenca, la trabajadora del Hércules que nunca perdió su sonrisa
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este martes 28 de octubre en Alicante
  9. 9 La denegación de fondos europeos tumba el primer proyecto en Alicante
  10. 10 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Espectáculo en la costa de Alicante: atunes gigantes nadan junto a los barcos en el puerto de Xàbia