Emergencias emite un aviso especial por lluvias torrenciales y pide extremar la precaución en barrancos Las autoridades temen la reducción de la capacidad de evacuar agua y llaman a evitar desplazamientos innecesarios

Un vehículo trata de cruzar una carretera anegada en Algorfa este viernes.

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 11 de octubre 2025, 12:39 Comenta Compartir

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado un nuevo aviso especial ante el temporal de lluvias intensas provocado por la dana Alice, que ha dejado acumulados muy importantes y situaciones locales de precipitaciones torrenciales.

Según el comunicado, la persistencia del episodio ha reducido la capacidad de evacuación de las aguas en varias zonas, especialmente en el litoral y sur de la Comunitat Valenciana.

Emergencias ha recordado que se mantiene la alerta naranja por lluvias en el litoral de Castellón, el litoral e interior sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.

Además, toda la Comunitat se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, y también por lluvias en el interior de Castellón, norte de Valencia e interior de Alicante.

La situación podría prolongarse hasta el lunes, por lo que la Generalitat ha pedido a ayuntamientos y organismos que permanezcan atentos a los avisos para activar con antelación sus protocolos de actuación y medidas preventivas.

Dispositivo reforzado en la Vega Baja y en la zona cero de la dana

Tras una reunión de coordinación, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado de que se mantiene un dispositivo especial en la Vega Baja, debido a la incertidumbre sobre el desplazamiento de las lluvias.

Ampliar Un coche atraviesa una calle inundada. EFE /Pablo Miranzo

«El objetivo es estar atentos en todo momento y trabajar con ese dispositivo preventivo», ha señalado.

También continúa operativo el dispositivo específico en la zona cero de la dana, donde se han producido problemas de alcantarillado por los altos acumulados de agua.

Durante la noche, las lluvias se han concentrado especialmente en la Vega Baja, Marina Alta, Plana Baixa y la Safor, mientras que este sábado las precipitaciones más intensas se han desplazado hacia l'Horta Nord y la Ribera, con incidencias destacadas en municipios como Almussafes o Alginet.

Consejos de autoprotección y medidas de seguridad

Desde Emergencias se ha insistido en la autoprotección ciudadana: evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ni estacionar junto a barrancos, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Entre las recomendaciones trasladadas a los ayuntamientos figura el corte preventivo de cauces o ramblas, «aunque estén secos», ante el riesgo de avenidas repentinas.

El 112 ha gestionado desde el inicio del episodio 392 incidentes relacionados con la lluvia: 222 en la provincia de Alicante, 160 en Valencia y 10 en Castellón.

