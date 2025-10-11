Alicante mejora el abastecimiento de agua en zonas altas con un nuevo y mejorado depósito en El Moralet La nueva instalación se ubicará a 280 metros sobre el nivel del mar y supone una inversión de 1,6 millones de euros con un plazo de ejecución de ocho meses

Alicante contará muy pronto con un nuevo depósito de aguas que mejorará el abastecimiento en las zonas altas de la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado un proyecto para mejorar los tanques ubicados en la partida El Moralet. En concreto, el proyecto de Aguas Municipalizadas de Alicante (Amaem) contempla la demolición de los vasos del actual depósito 'Castalla' y la construcción de uno nuevo, de mayor capacidad, en el mismo emplazamiento. Está prevista una inversión de 1,6 millones de euros en la mejora de esta infraestructura y un plazo de ejecución de ocho meses.

Los depósitos en los que se va a actuar se encuentran en la avenida de los Árboles, 1, en la partida de El Moralet. Se trata de un depósito con capacidad de 600 m³ y otro de 1.000 m³, que se encuentran deteriorados, por lo que Amaem ha decidido renovar completamente las instalaciones en la misma parcela, con la condición de mantener el servicio durante la construcción.

Además, se aprovecharán las obras para mejorar la capacidad del depósito de la nueva infraestructura, lo que permite mejorar las condiciones de regulación del sistema. En concreto, especifican desde Amaem, el nuevo depósito incrementa la capacidad en 500 m³ pasando de 1.600 a 2.100 m³ (+30 % del volumen actual) lo que dará mayor garantía de abastecimiento a las zonas más altas de Alicante, ubicándose a la cota 280 metros sobre el nivel del mar.

Mejoras energéticas, de accesibilidad y seguridad

La actuación contempla además de la ejecución y renovación de equipos electromecánicos y de telemando, la mejora de la accesibilidad y seguridad para las tareas de operación y mantenimiento, así como la instalación de placas solares fotovoltaicas con una potencia total de 16.5 kW en la cubierta del nuevo depósito, para reducir el consumo energético del sistema de bombeo del propio depósito, y la mejora de la huella energética.

Así, el proyecto incluye el desarrollo, justificación, definición y valorización de la obra civil y los equipos necesarios para la renovación de las actuales instalaciones y la adecuación de su integración con el resto de la infraestructura de abastecimiento. Supone la demolición de los actuales depósitos integrados en la parcela, el movimiento de tierras, la obra civil del nuevo depósito de regulación, adecuación a la impulsión al depósito de 'El Monchet', conexiones con las tuberías de alimentación, distribución e impulsión, desagües, arquetas, pozos, etcétera. Así como los estudios de Seguridad y Salud y Gestión de Residuos.

