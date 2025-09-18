Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Algunas de las croquetas participantes en el campeonato de Alicante. AM

Estas son las 14 croquetas que competirán en el primer campeonato de Alicante

El evento gastronómico contará con 'showcooking', conciertos y actividades para todos los públicos en la plaza Séneca

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:04

Fogones listos y aceite hirviendo. El primer campeonato de croquetas de Alicante, @alacroqueta, cuenta los días para sacar sus creaciones a la plaza Séneca. Serán 14 restaurantes los que ofrezcan sus mejores propuestas para chuparse los dedos.

Esta iniciativa organizada por Elena Vidal de Alicante Street Style y Rafa Baeza de Alacant Street Market, con la colaboración de la Concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Alicante, se celebrará del 26 al 28 de septiembre frente al Espacio Séneca.

Este certamen busca coronar a los restaurantes participantes con el título de mejor croqueta de Alicante, cuyo resultado saldrá de las votaciones de todas aquellas personas que se acerquen a la plaza para degustar las propuestas.

Todas ellas nacen del «aprovechamiento», ha recordado la concejala Lidia López sobre el origen de la croqueta, «que ha pasado a convertirse en símbolo de creatividad, sostenibilidad y sabor», como han sabido hacer bien los restaurantes participantes en el campeonato de Alicante.

El evento, además, quiere «poner en valor el sector de la restauración y la hostelería, y a sus profesionales», ha detallado también Elena Vidal, poniendo el foco en las croquetas y, también, en los bocadillos que se ofertarán en los distintos puestos.

Croquetas participantes

Los establecimientos participantes en el primer certamen de croquetas de Alicante, @alacroqueta, y sus propuestas son:

  • Barrita del Sidi, con 'La Terreta': gamba roja y rape con mayonesa de ñora y tartar de gamba roja, sésamo y lima

  • Brasad'or, con 'Croqueta de pollo a la brasa': cremosa de pollo macerado durante 24 horas y cocinado a la brasa, boleada en panko y acompañada de mayo de piquillo

  • Cheos, con 'Croqueta de jamón trufada': jamón con una base de mayo-trufa

  • Distópico, con 'Distopía Ibérica': croqueta de chorizo con chutney de piña, velo de papada ibérica y mayonesa de harissa

  • Ditaly con 'Croqueta de Risotto a la 'Nduja y Stracciatella': risotto de 'nduja cubierto con straciatella de burrata, tomate semiseco, pimienta negra y albahaca

  • Donde Nakiss con 'Bocado secreto': berenjena y cremoso de quesos, acompañada de una crema de berenjena asada y nieve de parmesano. Sin gluten

  • La Favorita, con 'De coca amb tonyina': atún de zorra, anís, cebolla y piñones

  • Píllame Confesá, con 'Croqueta de jamón, champiñones y trufa': jamón y crema de champiñones y trufa, acomapañada de salsa de champiñones y jamón

  • Pocardy con 'Jamón Jamón': crujiente y cremosa

  • Santabar con 'Croqueta de Jamón Big Manu': cremosa por dentro y crujiente por fuera con el jamón como protagonista

  • La Taberna del Gourmet, con 'Croqueta Gourmet de Chorizo Ibérico': con chorizo ibérico

  • Teselas, con 'Croqueta de jamón': la clásica

  • TorriKo, con 'Croqueta Gachamiguera': rellena de ajo asado con topping de panceta guisada

  • Txopin Pintxo Bar, con 'Croqueta de sobrasada y queso Mahón', de sobrasada y queso de Mahón con un toque de miel

