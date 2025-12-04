El circo chino de acrobacias más espectacular del mundo aterriza en este municipio de Alicante Más de 30 artistas, medallistas olímpicos y estrellas del Cirque du Soleil se dan cita en el espectáculo

Adrián Mazón Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

La provincia de Alicante se prepara para recibir uno de los espectáculos más impactantes del año. El Gran Circo Acrobático de China, considerado por muchos como «el circo más asombroso del mundo», llega este domingo 7 de diciembre al Teatre Auditori de La Vila Joiosa.

Los artistas de este circo chino de acrobacias ofrecerán una única función, de 130 minutos, a las 18.30 horas. Las últimas entradas ya están disponibles y todo apunta a un lleno absoluto.

Ampliar Gran Circo Acrobático de China. TA

El espectáculo reúne a más de treinta artistas de élite, entre ellos medallistas olímpicos y varios integrantes procedentes del prestigioso Cirque du Soleil.

La compañía ha recorrido medio planeta conquistando a los espectadores. Y es que su puesta en escena combina con precisión milimétrica la estética oriental, la narrativa fantástica y un nivel técnico que roza lo imposible.

Un viaje visual de alto riesgo

El público del Gran Circo Acrobático de China podrá disfrutar de una exhibición única donde cada número supera al anterior. Piruetas aéreas, contorsionismo, equilibrios humanos que desafían la gravedad, malabarismos coreografiados con precisión absoluta y números acrobáticos que rozan lo inverosímil forman parte de esta propuesta visual.

El show se organiza en dieciocho números acrobáticos, divididos en dos partes y cuatro actos, todos atravesados por una estética arraigada en la cultura oriental. La iluminación, el vestuario, la música y las coreografías acompañan una narrativa diseñada para sumergir al público en un universo de fantasía.

Una historia que conecta con todas las edades

Más allá de la destreza física, el espectáculo del Gran Circo Acrobático de China propone una historia emocionante, basada en la aventura de un joven con espíritu valiente que decide cruzar los límites de lo conocido y adentrarse en un mundo lleno de misterio.

Temas

Circo

China

Villajoyosa