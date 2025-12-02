Las cinco noticias más importantes de Alicante este martes 2 de diciembre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Agentes de policía frente a la vivienda donde se ha producido un crimen machista este martes.

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este lunes 1 de diciembre.

1 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

Terrible hallazgo en un domicilio de Alicante: el cadáver de una mujer apuñalada y un hombre ahorcado, según ha podido conocer TodoAlicante. Según fuentes policiales, los primeros indicios apuntan a que entre los dos fallecidos existiría una relación sentimental, por lo que se está tratando como un presunto caso de violencia de género. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 Pérez Llorca marca perfil propio desde el minuto uno: perdón a las víctimas de la dana y «reconciliación»

Juanfran Pérez Llorca ya ha tomado posesión este martes como el octavo presidente de la Generalitat Valenciana desde la constitución del autogobierno en 1982. Y lo ha hecho marcando perfil propio, con la intención de cerrar fracturas en la sociedad y construir su propia historia como jefe del Consell en una legislatura de apenas 17 meses hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2027. Lo ha realizado con la petición de un sentido perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 El Ayuntamiento seguirá aplicando la ZAS en el Casco Antiguo este fin de semana

El equipo jurídico del Ayuntamiento de Alicante entiende que la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) continúa vigente en el Casco Antiguo a pesar de la adopción de medidas cautelares por dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Por tanto, seguirá el horario de cierre a las 1.30 horas de pubs a pesar de la intención mostrada por los establecimientos de mantenerlos abiertos hasta las 3.30 horas, horario anterior a la normativa. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Urbanismo recalca el «cumplimiento escrupuloso» de la normativa para la sede de la Cámara en Panoramis

La Jefatura de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Concejalía de Urbanismo ha emitido un informe en el que recalca el estricto «cumplimiento de la legalidad urbanística vigente» en la «aplicación normativa realizada por los técnicos municipales» en el expediente relativo a las obras ejecutadas en la nueva sede de la Cámara de Comercio en Panoramis, ante «las constantes afirmaciones y descalificaciones» que cuestionan el proceder de los técnicos en dicho expediente. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Mazón fija en Alicante su oficina de apoyo como expresidente de la Generalitat

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón cuenta ya con una oficina de apoyo, que está situada en la ciudad de Alicante, según recoge la web de la administración autonómica valenciana. Se trata de una prerrogativa recogida en el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana, que contempla que el Consell pondrá a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo. Clica aquí para leer la noticia completa.

