Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado
Carlos Mazón, en su nuevo escaño en el hemiciclo de Les Corts, este martes. AFP

Mazón fija en Alicante su oficina de apoyo como expresidente de la Generalitat

Cuenta además con dos plazas de personal de apoyo y un conductor adscrito a esa oficina

EP

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:09

Comenta

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón cuenta ya con una oficina de apoyo, que está situada en la ciudad de Alicante, según recoge la web de la administración autonómica valenciana. Se trata de una prerrogativa recogida en el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana, que contempla que el Consell pondrá a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo.

Esta oficina cuenta con los siguientes recursos: dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. El personal que ocupe estas plazas tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que corresponda.

También se dotará de «un local adecuado para la instalación de la oficina» con la aportación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat. Asimismo, el Consell, a través del departamento competente, «adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios». La oficina de apoyo al expresident Mazón se encuentra en la calle Ingeniero Lafarga de la capital alicantina, según figura en la página de la propia Generalitat valenciana.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha instado al PP y a Pérez Llorca a exigir que Mazón «renuncie al escaño y a todos los privilegios porque ha sido un indigno presidente de la Generalitat». «229 víctimas no se merecen que ahora tenga una oficina propia con asesores, los mismos que fueron incapaces de sacarlo a rastras del Ventorro».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  2. 2 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  3. 3 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado
  4. 4 Nuevos food trucks, más casetas y hasta el Tren de la Navidad: así será la Feria más grande de la historia en este municipio de Alicante
  5. 5 Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero
  6. 6 Retrasos en el TRAM de Alicante en plena hora punta por una incidencia ya resuelta
  7. 7 La ola de gripe tensiona los hospitales de Alicante: esperas, escasez de camas y el doble de ingresos diarios
  8. 8 El centro de Alicante se prepara para afrontar dos días de cortes de luz
  9. 9 Nueva agresión a un policía nacional de Alicante: Jupol exige medidas urgentes ante el aumento de ataques
  10. 10 Un joven que lleva 70 días encarcelado alega que la Policía lo confunde con un fugitivo marroquí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Mazón fija en Alicante su oficina de apoyo como expresidente de la Generalitat

Mazón fija en Alicante su oficina de apoyo como expresidente de la Generalitat