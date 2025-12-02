Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El Ayuntamiento seguirá aplicando la ZAS en el Casco Antiguo este fin de semana
Pérez Llorca, durante el acto de toma de posesión este mediodía en Les Corts. Ana Escobar/EFE
Toma de posesión del nuevo president

Pérez Llorca marca perfil propio desde el minuto uno: perdón a las víctimas de la dana y «reconciliación»

El nuevo presidente de la Generalitat toma posesión con la obsesión de «cerrar debates» y abrir una nueva etapa

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:14

Juanfran Pérez Llorca ya ha tomado posesión este martes como el octavo presidente de la Generalitat Valenciana desde la constitución del autogobierno en 1982. Y lo ha hecho marcando perfil propio, con la intención de cerrar fracturas en la sociedad y construir su propia historia como jefe del Consell en una legislatura de apenas 17 meses hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2027. Lo ha realizado con la petición de un sentido perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana.

«Estas palabras que acabo de pronunciar van mucho más allá de un formalismo institucional. Nacen de una convicción personal y deben ser el inicio de un diálogo y de un entendimiento que debemos tener y que debemos saber mantener», ha expresado en sus primeras palabras nada más acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, como marca la fórmula legal.

Además de buscar la empatía de las víctimas, Pérez Llorca ha empezado por reconocer errores en la gestión: «Ni el día 29 --de octubre de 2024-- ni los días posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad y por eso comienzo esta intervención pidiendo perdón», ha manifestado.

Con esto, Pérez Llorca quiere que sea «el inicio de una reconciliación entre todas las víctimas y entre todas las administraciones». «Ha sido un año largo y duro para el conjunto de la sociedad valenciana, un año de mucha tensión, de mucha crispación, que solo ha añadido dolor al dolor», ha asegurado.

Todo ello, ha lamentado, con unos debates «que se han alejado de las víctimas y de los afectados, que ya no merecen sentir más soledad». Por ello, ha señalado: «Si realmente queremos avanzar, necesitamos cerrar estos debates, que solo provocan resentimientos».

Al acto protocolario han asistido invitados como el secretario general del PP, Miguel Tellado. El número dos de la organización popular a nivel nacional ha avalado a Pérez Llorca como «el presidente de la reconstrucción y no va a fallar«. Y le ha validado: «Todo el Partido Popular de España está tremendamente satisfecho y orgulloso».

También han acudido representantes de la sociedad civil valenciana y otros cargos como los alcaldes de Valencia y Alicante, los 'populares' Mª José Catalá y Luis Barcala.

También ha estado presente el que se convierte ya en 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, ubicado en su nuevo escaño --el 97--, en la última fila de la bancada popular, entre Alejo Font de Mora (PP) y Teresa Ramírez (Vox).

