Congregación de jóvenes en la plaza Quijano, de madrugada. TA

El Ayuntamiento seguirá aplicando la ZAS en el Casco Antiguo este fin de semana

Detendrán la tramitación de las sanciones por incumplir horarios o ruido de octubre a noviembre tras las medidas cautelares dictadas por un juzgado

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:28

El equipo jurídico del Ayuntamiento de Alicante entiende que la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) continúa vigente en el Casco Antiguo a pesar de la adopción de medidas cautelares por dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Por tanto, seguirá el horario de cierre a las 1.30 horas de pubs a pesar de la intención mostrada por los establecimientos de mantenerlos abiertos hasta las 3.30 horas, horario anterior a la normativa.

La Policía Local continuará su campaña de vigilancia para el cumplimiento de la ZAS, con las sanciones correspondientes, según ha confirmado el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar. Lo que se detendrá será la tramitación de las multas entre octubre y noviembre.

Se avecina una intensa batalla jurídica entre el Ayuntamiento y la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) sobre la interpretación del escrito de los juzgados 2 y 4 de lo Contencioso-Administrativo. Mientras los hosteleros entienden que las medidas cautelares se aplican a la aprobación definitiva de la ZAS al ser el mismo texto, desde el Ayuntamiento consideran que la suspensión solo afecta al acuerdo inicial de octubre, no al definitivo de noviembre.

De hecho, según ha explicado Villar, el Ayuntamiento pedirá una aclaración de sentencia a la juez al entender que la resolución es «ambigua». En cualquier caso, adelanta el también concejal responsable del equipo jurídico municipal, el gobierno local recurrirá al entender que «todo se ha hecho correcto».

La intención del equipo de gobierno al implementar la ZAS es dar «prevalencia al descanso sobre la actividad económica», aunque siempre con respeto pero con limitaciones.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

