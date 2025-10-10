Las cinco noticias más destacadas de este viernes 10 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Viernes, 10 de octubre 2025, 21:37 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este viernes 10 de octubre.

1 La dana remite en Alicante: Aemet rebaja la alerta roja, pero mantiene la naranja en el litoral

Lo peor de la dana Alice ya ha pasado en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado de rojo a naranja el aviso por lluvias en el litoral sur. Ha sido a última hora de la tarde cuando el organismo nacional ha dado por finalizado el riesgo extremo y lo ha reducido a nivel importante. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Los aguaceros descargan con fuerza en Torrevieja: 50 litros en menos de una hora y calles inundadas

Tras tocar tierra en Pilar de la Horadada, la segunda localidad afectada por la llegada de las tormentas marinas ha sido Torrevieja. En menos de una hora las lluvias han descargado con mucha fuerza y han dejado casi 50 litros por metro cuadrado en «muy poco tiempo». Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Alicante levanta las restricciones por la dana Alice

El Ayuntamiento de Alicante ha levantado desde las 8.00 horas de este sábado todas las medidas restrictivas aplicadas por la dana Alice, tras la evolución favorable del temporal y la rebaja del nivel de alerta de rojo a naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat desde las 18.00 horas del viernes. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Gobierno y Generalitat valenciana destacan que la dana Alice «no ha producido ningún daño personal»

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, han destacado que la dana Alice «no ha producido ningún daño personal». Además, han resaltado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado este viernes por la tarde de rojo a naranja el aviso por lluvias en el litoral sur de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Estas son las carreteras cortadas en Alicante por la dana

Las intensas lluvias que ha dejado la dana Alice a su paso por la Comunitat Valenciana han obligado a cortar varios tramos de carreteras en la provincia de Alicante. El temporal ha causado inundaciones, desprendimientos y acumulaciones de agua que han afectado especialmente a la comarca de la Vega Baja, donde se han registrado algunos de los mayores acumulados de precipitación de la jornada, con intensidad de torrencial especialmente durante el mediodía. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.