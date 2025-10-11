Las cinco noticias más destacadas de este sábado 11 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este sábado 11 de octubre.

1 La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas

Pilar de la Horadada ha vivido una noche más que complicada a causa de las intensas lluvias registradas entre el viernes y la madrugada del sábado. La dana Alice ha golpeado con toda su fuerza este municipio de la Vega Baja, en el límite con Murcia, y ha obligado a activar la situación de emergencia nivel 1 por inundaciones y a evacuar a 72 personas de varias zonas del municipio. Clica aquí para ver el vídeo.

2 Emergencias emite un aviso especial por lluvias torrenciales y pide extremar la precaución en barrancos

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado un nuevo aviso especial ante el temporal de lluvias intensas provocado por la dana Alice, que ha dejado acumulados muy importantes y situaciones locales de precipitaciones torrenciales. Clica aquí ver la noticia.

3 La Generalitat instalará 300 alarmas 'antiokupas' en viviendas públicas

La Generalitat Valenciana ha reforzado la lucha contra la okupación ilegal de viviendas públicas. A través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), se ha licitado la instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarmas individuales en inmuebles del parque autonómico. El contrato, con un presupuesto total de 1.049.070 euros, se extenderá durante cuatro años y se divide en dos lotes: uno para la provincia de Alicante, con 150 alarmas, y otro para Valencia y Castellón, con otras 150. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Evacuadas 25 personas en Benidorm por un incendio en un edificio de viviendas

Una veintena de vecinos de Benidorm ha vivido esta madrugada momentos de tensión después de que un incendio obligara a evacuar un edificio de viviendas en la calle San Ramón. El fuego, que se ha iniciado sobre las 4:15 horas, se ha originado en el cuadro de luces del inmueble, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Emergencias retira la situación 1 del Plan de Inundaciones en Pilar de la Horadada

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha retirado este sábado la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en Pilar de la Horadada, activado por el desbordamiento del canal Tajo-Segura tras las intensas lluvias de los últimos días. Además, se ha rebajado el nivel de aviso de naranja a amarillo en todo el litoral sur de la provincia, donde el temporal ha comenzado a remitir progresivamente. Clica aquí para leer la noticia.

