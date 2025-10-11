Evacuadas 25 personas en Benidorm por un incendio en un edificio de viviendas El fuego se ha originado en el cuadro eléctrico del inmueble durante la madrugada | Los desalojados ya han vuelto a sus domicilios

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 11 de octubre 2025, 17:33 Comenta Compartir

Una veintena de vecinos de Benidorm ha vivido esta madrugada momentos de tensión después de que un incendio obligara a evacuar un edificio de viviendas en la calle San Ramón. El fuego, que se ha iniciado sobre las 4:15 horas, se ha originado en el cuadro de luces del inmueble, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

En total, 25 personas han tenido que ser desalojadas de forma preventiva mientras los bomberos trabajaban en las labores de extinción. Una de ellas ha sido atendida por los servicios sanitarios en el lugar por inhalación de humo, sin que haya sido necesario su traslado a un centro hospitalario.

El incendio ha sido controlado en torno a las 5:45 horas y pocos minutos después los vecinos han podido regresar a sus viviendas.

Hasta el lugar se ha desplazado una bomba urbana pesada, un vehículo de jefatura y un equipo de cinco bomberos y un sargento, que han intervenido para sofocar las llamas y ventilar el edificio.