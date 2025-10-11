Emergencias retira la situación 1 del Plan de Inundaciones en Pilar de la Horadada La Generalitat también ha rebajado la alerta naranja por lluvias a amarilla en el litoral sur de Alicante

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 11 de octubre 2025, 19:26 Comenta Compartir

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha retirado este sábado la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en Pilar de la Horadada, activado por el desbordamiento del canal Tajo-Segura tras las intensas lluvias de los últimos días. Además, se ha rebajado el nivel de aviso de naranja a amarillo en todo el litoral sur de la provincia, donde el temporal ha comenzado a remitir progresivamente.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha explicado tras la reunión de coordinación celebrada en el Centro de Emergencias de la Generalitat que, aunque la situación en la Vega Baja ha mejorado, todavía se esperan tormentas localmente intensas a lo largo de la tarde y la madrugada. «Tenemos que estar muy alerta y ser precavidos durante las próximas horas», ha señalado.

Ampliar Puente en Orihuela. AO

Rodríguez ha recordado que los avisos naranjas se mantienen en puntos del interior norte y litoral de Castellón, así como en el litoral sur e interior de Valencia y en el litoral norte de Alicante, mientras que el resto de la Comunitat continúa en nivel amarillo. «Pueden producirse tormentas muy intensas en lugares puntuales, por lo que pedimos prudencia y atención a las recomendaciones oficiales», ha insistido.

Desde el teléfono de Emergencias 112 se han gestionado desde el 9 de octubre más de 570 incidentes relacionados con las lluvias en la Comunitat Valenciana: 309 en Valencia, 233 en Alicante y 29 en Castellón. La responsable autonómica ha pedido «máxima precaución» a la ciudadanía y ha recordado la importancia de evitar desplazamientos innecesarios en vehículo y de seguir las indicaciones de las autoridades.

