Las cinco noticias más destacadas de este domingo 9 de noviembre en Alicante

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este domingo 9 de noviembre.

1 Un rescate que sale caro en Benitatxell

Lo que parceía una agradable tarde de paddle surf acabó con un rescate aéreo en la costa de Benitatxell. Una joven alemana de 22 años tuvo que ser evacuada por Salvamento Marítimo después de quedarse atrapada en una cala cuando sus tablas hinchables se desinflaron y cayó la noche. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 La Carrera del Mediterráneo reúne a 5.000 atletas y abre el mes del gran deporte en Alicante

Este domingo, Alicante ha acogido la sexta edición de la Carrera del Mediterráneo, una prueba de medio maratón que ha reunido a 5.000 atletas, entre ellos 2.200 extranjeros de 45 países. La salida se ha dado desde el Palacio Provincial, y el recorrido de 21,097 kilómetros ha unido la avenida de la Estación con la playa Varadero de Santa Pola. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante

Una historia que parece de película pero tiene final feliz. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un robo con violencia. La afectada era una mujer caminaba por la calle en pleno centro de Alicante cuando un joven la abordó por la espalda y, con un violento tirón, le arrancó la cadena de oro que llevaba al cuello. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Las pensiones desbancan a los salarios como la principal fuente de ingresos en seis municipios de Alicante

Los pensionistas han adquirido un importante peso en la economía española, donde destacan como sustento de no pocos hogares. Los últimos datos señalan que el 20% del total de los ingresos domésticos proviene de las prestaciones por jubilación. En la provincia de Alicante el porcentaje es ligeramente mayor que la media nacional, del 21,7%, aunque lejos de otros territorios que dependen mucho más de sus mayores, como León u Ourense, que superan el 30%. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Carlos Mazón comparece en Les Corts sobre la dana: turnos, réplicas y límite de tiempo

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparecerá el próximo martes por la tarde en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts. El objetivo será explicar las actuaciones de la Administración autonómica para la recuperación social y económica de las zonas afectadas, además de responder a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios. Clica aquí para leer la noticia completa.

