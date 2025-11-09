Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Operación de rescate en Benitatxell. LP

Un rescate que sale caro en Benitatxell

Salvamento atiende a una joven tras quedarse atrapada en una cala mientras hacía paddle surf | Investigan si cobrar la operación a la mujer

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:40

Lo que parceía una agradable tarde de paddle surf acabó con un rescate aéreo en la costa de Benitatxell. Una joven alemana de 22 años tuvo que ser evacuada por Salvamento Marítimo después de quedarse atrapada en una cala cuando sus tablas hinchables se desinflaron y cayó la noche

La chica y su pareja habían salido al mar el sábado por la tarde para practicar paddle surf, pero olvidaron la bomba con la que volver a inflar las tablas. Por lo que cuando perdieron presión se quedaron sin poder remar ni regresar al punto de partida.

Primero intentaron escalar la zona rocosa, pero a falta de luz y el riesgo de caída les hicieron desistir y llamar al 112.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local de Benitatxell, que ayudaron al joven a salir por su propio pie. Sin embargo, su pareja no lograba ascender por el acantilado. Atrapada en la cala, sin apenas luz y con el cuerpo mojado, comenzó a sufrir el descenso de las temperaturas.

Ante el riesgo de hipotermia y la dificultad del terreno, Emergencias movilizó a Salvamento Marítimo, que activó el helicóptero de rescate. La joven fue localizada y evacuada sin lesiones aparentes, aunque en el aviso inicial se comunicó una posible lesión de tobillo.

Pago por el rescate

Fuentes de la operación han confirmado que la Guardia Civil ha abierto diligencias para determinar si la mujer deberá asumir el coste del rescate, ya que los efectivos no apreciaron dolencias cuando fue atendida.

La joven rescatada en esta ocasión ya se encuentra en buen estado, tras un operativo que mantuvo en vilo a Salvamento Marítimo, Policía Local y Guardia Civil durante horas.

Este episodio se suma a otros rescates recientes en el litoral de Benitatxell, una zona de gran atractivo natural y con acceso complicado. A finales de julio, los bomberos también auxiliaron a un hombre que había quedado atrapado entre la Cala dels Testos y la del Moraig, aunque entonces no fue necesario emplear medios aéreos.

