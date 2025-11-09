Las pensiones desbancan a los salarios como la principal fuente de ingresos en seis municipios de Alicante Las prestaciones por jubilación ya suponen más del 40% de la economía de los hogares en este grupo de municipios

Los pensionistas han adquirido un importante peso en la economía española, donde destacan como sustento de no pocos hogares. Los últimos datos señalan que el 20% del total de los ingresos domésticos proviene de las prestaciones por jubilación. En la provincia de Alicante el porcentaje es ligeramente mayor que la media nacional, del 21,7%, aunque lejos de otros territorios que dependen mucho más de sus mayores, como León u Ourense, que superan el 30%.

La situación es especialmente preocupante en varios municipios de Alicante, donde las pensiones ya son la principal fuente de ingresos, por encima de los salarios. Se trata, en concreto, de seis municipios donde las pensiones tienen más peso que las retribuciones por trabajo, según el 'Atlas de distribución de renta de los hogares', elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a los ingresos del año 2023.

Así, más del 40% de los ingresos de Quatretondeta, Hondón de los Frailes, San Fulgencio, Murla y Alcalali provienen de las pensiones, superando a los salarios. Quatretondeta, ubicada en El Comtat, es la que más depende de las retribuciones vinculadas a la jubilación. Allí casi la mitad de los ingresos proceden de las pensiones, por el 38% de los salarios, mientras que las prestaciones por desempleo suponen también una parte importante, un 6,1%, la cifra más alta de toda la provincia de Alicante.

Al municipio del norte le sigue otro ubicado en el sur. Hondón de los Frailes también depende mucho de las pensiones, en más de un 48%, por solo un 36% de los salarios. San Fulgencio y Murla les siguen con un porcentaje del 44%, mientras que Alcalali, con un 42%, y Rojales, con un 41%, cierran este listado.

En el lado contrario de la balanza, tres poblaciones de Alicante dependen en menos de un 15% de las pensiones. Se trata de Finestrat, Monforte del Cid y l'Alqueria d'Asnar. En los últimos dos municipios, el grueso de los ingresos proviene de los salarios, suponiendo más de un 66%. Una cifra que también se alcanza en Benferri, San Isidro, Rafal y Mutxamel.

Rentas en Alicante

Alicante es una de las provincias de España con menor renta neta media por persona. Los ingresos unipersonales ascienden hasta los 12.313 euros, una de las cifras más bajas de todo el país y lejos de la media nacional, que se sitúa por encima de los 15.000. Tan solo las provincias de Almería (11.543), Jaén (11.847), Huelva (12.008) y Badajoz (12.068) presentan rentas más bajas que las de Alicante.

Así, la localidad más rica es un pequeño pueblo del norte de Alicante, Benasau. Con poco más de 170 habitantes, el municipio maneja una renta neta media por habitante superior a los 25.000 euros. Le sigue Benifallim, que supera los 19.400 euros.

En el otro extremo se encuentra Bolulla. Allí las rentas por persona superan por poco los 9.753 euros. Le sigue Formentera del Segura, con 9.857 euros, y Torrevieja, con ingresos medios por persona de 9.868 euros. Son las únicas tres localidades que no sobrepasan los 10.000 euros.