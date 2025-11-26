Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 26 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miércoles, 26 de noviembre.

1 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

El dueño de El Ventorro ya ha aportado a la jueza de Catarroja lo que le pidió sobre el restaurante: sendas fotos del exclusivo reservado en el que comieron Mazón y Vilaplana durante el mediodía y la tarde de la dana, así como las medidas del habitáculo y la factura del encuentro: 165 euros por «dos menús concertados», en la «mesa 106» del local. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 El campo alicantino carga contra el Gobierno por no activar los 370 millones en ayudas al olivar y al viñedo «fijadas por ley»

La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante ha cargado duramente contra el Gobierno por no activar los 370 millones de euros en ayudas para el sector del olivar y el viñedo. La asociación ha tildado de «inaceptable» la decisión de la Moncloa «de no activar las ayudas extraordinarias fijadas por ley, alegando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado». Clica aquí para leer la noticia completa.

3 La doble cara de las ITV de Alicante: entre las más baratas de España para gasolina y de las más caras para diésel

De tener una de las tarifas de ITV más competitivas de España a ser una de las más caras del país. Así oscila el precio de la revisión obligatoria del vehículo en las estaciones de la Comunitat Valenciana, y por ende de Alicante, dependiendo del tipo de combustible que emplee el turismo. Clica aquí para conocer la noticia completa.

4 Alicante ya tiene nuevo vecino: Papá Noel aterriza y monta su casa más mágica

San Nicolás ya prepara las maletas para pasar una temporada navideña en Alicante. El legendario obispo, y también más conocido del mundo como Papá Noel, regresará a la ciudad para instalarse en su nueva casa, resurgida en la plaza Séneca. Clica aquí para leer la noticia completa.

Puedes ver también el Belén Social de la plaza de la Montañeta. Abre el enlace a la noticia

5 Estos son los festivos locales en Alicante del calendario laboral 2026

Alicante ya tienen cerrado el calendario laboral del próximo 2026. El almanaque contará con 14 festivos inhábiles, todos ellos retribuidos y no recuperables. La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Alicante ha acordado este miércoles las dos festividades locales, que serán el 16 de abril (Santa Faz) y el 23 de junio, ya que el Consell ha decretado el día de San Juan (24 de junio) como festivo autonómico. Clica aquí para leer la noticia completa.

