Estos son los festivos locales en Alicante del calendario laboral 2026 La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento aprueba las dos fechas de ámbito municipal

Peregrinos a la Santa Faz, que en 2026 caerá el 16 de abril y será festivo.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

Alicante ya tienen cerrado el calendario laboral del próximo 2026. El almanaque contará con 14 festivos inhábiles, todos ellos retribuidos y no recuperables. La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Alicante ha acordado este miércoles las dos festividades locales, que serán el 16 de abril (Santa Faz) y el 23 de junio, ya que el Consell ha decretado el día de San Juan (24 de junio) como festivo autonómico.

Quien coja el lunes 22 de junio podrá hacer un puente festivo para todas las Hogueras de San Juan, la fiesta oficial de la ciudad. El otro puente festivo es el del 17 de abril (viernes), al día siguiente de la Peregrina. En este mes, abril, también se celebra Semana Santa, por lo que el mes será prácticamente inhábil.

Así, se declaran festivos para Alicante 14 jornadas, incluidas las nacionales y las autonómicas.

Por meses, enero contará con dos días festivos por Año Nuevo y Reyes, los días 1 y 6; mientras marzo contará con San José marcado en rojo en el calendario laboral.

En cuanto a la Semana Santa, el Consell ya aprobó el Viernes Santo, 3 de abril, y el Lunes de Pascua, día 6, como festivos. A ellos se suma el 16 de abril como festivo local por Santa Faz. Mayo tendrá su Primero por la Fiesta del Trabajo.

En junio, mes de las Hogueras, serán festivos el día 23 (local) y el 24 de junio queda como festivo autonómico no recuperable por San Juan. El verano contará con festivo, también, el 15 de agosto por la Asunción de la Virgen.

Festivos locales y autonómicos Jueves, 1 de enero: Año Nuevo

Martes, 6 de enero: Epifanía del Señor

Jueves, 19 de marzo: San José

Viernes, 3 de abril: Viernes Santo

Lunes, 6 de abril: Lunes de Pascua

Jueves, 16 de abril: Santa Faz

Martes, 23 de junio: Festivo local (Hogueras)

Miércoles, 24 de junio: San Juan

Viernes, 9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana

Lunes, 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Martes, 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes, 25 de diciembre: Natividad del Señor

La lista de festivos continúa con un puente en octubre por los días 9 -de la Comunitat- y 12 -de la Hispanidad-, que caen en viernes y lunes, respectivamente.

De cara a la Navidad, los festivos en Alicante y la Comunitat son el 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre.

Festivos escolares en Alicante durante 2026

A los festivos autonómicos se suman los días propuestos por el Consejo Escolar Municipal para 2026 en Alicante. Estos son el 1 de abril, Miércoles Santos, para facilitar la participación en la Semana Santa; así como el 19 de junio durante las Hogueras adelantando las vacaciones de verano.

En cuanto a cambios, el órgano ha propuesto cambiar el 28 de abril, día de San Vicente, por el 16 del mismo mes con el fin de celebrar la Romería de la Santa Faz de Alicante 2026.