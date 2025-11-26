La doble cara de las ITV de Alicante: entre las más baratas de España para gasolina y de las más caras para diésel Las revisiones para turismos de gasolina son un 44% inferiores a las del País Vasco, que ostenta el récord, mientras que para vehículos propulsados a diésel, la Comunitat Valenciana es la cuarta con las tasas más elevadas

De tener una de las tarifas de ITV más competitivas de España a ser una de las más caras del país. Así oscila el precio de la revisión obligatoria del vehículo en las estaciones de la Comunitat Valenciana, y por ende de Alicante, dependiendo del tipo de combustible que emplee el turismo.

Así, en el caso de la gasolina, la provincia de Alicante presenta uno de los precios más bajos del país, siendo un 11,7% más barato que la media nacional y hasta un 44% menos que la comunidad autónoma con las tasas más altas: el País Vasco. Sin embargo, en el caso del diésel la película cambia, y la tarifa se dispara y coloca a la Comunitat como una de las autonomías con los precios más elevados.

Según un informe elaborado por Facua, Consumidores en Acción, las diferencias, en el caso de las tarifas más bajas con las más altas son de hasta un 215% en el apartado de la gasolina, mientras que en vehículos propulsados con diésel el porcentaje asciende al 91,5%. En el caso de la Comunitat y Alicante, la diferencia resulta mucho menor, pero también es importante si se compara con otras comunidades autónomas y según el tipo de combustible.

Las tarifas de las estaciones de ITV que opera Sitval, empresa pública que gestiona el servicio, se han congelado y se sitúan en 37,29 euros para turismos de gasolina, precios un 11,7% menores a la media de España. Con tarifas similares a Madrid, Cataluña, Galicia o Murcia, entre otras, la Comunitat exhibe una de las tarifas más competitivas de España. De hecho, si se compara con el País Vasco, que aplica los precios más altos, la diferencia es del 44%. También es un 30% más barata que otras comunidades con precios elevados, como Cantabria o Navarra. Eso sí, la ITV en Alicante resulta un 54% más cara que en Mallorca, donde apenas cuesta 17 euros.

En el caso del diésel, la película es bien distinta y la tarifa se incrementa hasta casi 52 euros. Esto coloca a la Comunitat como la quinta tarifa más elevada del país, tan solo por detrás de Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Ceuta. En este caso, la Comunitat impone tasas un 20% más caras que en Cataluña o un 11% mayores que las de Madrid. De hecho, la ITV para vehículos a diésel cuesta un 13% más en Alicante que en el resto de España (de media).

En cuanto a las motos, la tarifa en este caso está en torno a los 28,90 euros, mientras que la media española se sitúa en 23,29 euros. En este caso Madrid, con 39,82 euros por inspección, aplica las tarifas más caras de toda España.

Reunión de Sitval con sindicatos

Sindicatos y Generalitat se encuentran en uno de sus mejores momentos tras la intervención de la administración en el sistema de las ITV. Con la entrada de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (Sitval), todas las estaciones de la Comunitat pasaron a formar parte del mismo paraguas, lo que destapó problemas de salarios entre estaciones dependiendo del lugar donde se ubicasen.

Desde Comisiones Obreras han resaltado el buen hacer de la actual consellera de Industria, Marián Cano, quien mantuvo el pasado lunes 17 de noviembre una reunión que transcurrió «en un clima constructivo y de absoluta claridad».

Tanto la consellera como el director general informaron «que van a cumplir íntegramente con lo firmado en el acuerdo y que dicha partida está recogida en el presupuesto de la empresa para el año 2026», han explicado fuentes sindicales, quienes destacan el compromiso de negociar un convenio único que regule las condiciones laborales de toda la plantilla de Sitval.