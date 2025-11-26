Asaja Alicante carga contra el Gobierno por no activar los 370 millones en ayudas al olivar y al viñedo «fijadas por ley» «Exigimos el cumplimiento inmediato de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario», insisten desde la asociación agraria | Considera «inaceptable» que no hayan salido adelante «alegando la prórroga de los PGE»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:50 Comenta Compartir

La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante ha cargado duramente contra el Gobierno por no activar los 370 millones de euros en ayudas para el sector del olivar y el viñedo. La asociación ha tildado de «inaceptable» la decisión de la Moncloa «de no activar las ayudas extraordinarias fijadas por ley, alegando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado».

En este sentido desde Asaja Alicante piden de manera inmediata el cumplimiento de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, en la que ya se establecía este fondo de 285 millones para el olivar de secano y 85 millones para el viñedo de secano y que se destinan a las explotaciones más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes derivados de la guerra de Ucrania.

La asociación explica en un comunciado que la disposición adicional cuarta de esta norma obligaba al Ejecutivo a aprobar en un máximo de dos meses desde su aprobación una ayuda de concesión directa, dirigida a agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y superficies de olivar y viñedo de secano. «Sin embargo, más de medio año después las ayudas no han visto la luz», denuncian.

Desde Asaja Alicante critican que «no puede dejarse sin cumplir una ley diseñada precisamente para proteger a los agricultores profesionales más vulnerables», y se advierte de que el olivar y el viñedo de secano «no pueden convertirse en las víctimas colaterales de la falta de Presupuestos».

«No hay justificación posible para que olivar y viñedo queden fuera de una ayuda que está escrita en una ley, diseñada para amortiguar la caída de cosecha, el incremento de costes y la pérdida de margen», añaden desde la asociación, que recuerda el grave impacto que tuvo la sequía en los cultivos de secano. Por ejemplo, la DO de Vinos de Alicante tuvo un mínimo histórico en pasado año, con tan solo 15 millones de kilos de cosecha, un 23% de caída.

Asaja Alicante explica que este retraso «aboca a las explotaciones de secano a una incertidumbre absoluta, dificulta cualquier planificación, desde inversiones hasta podas, tratamientos o contratación de personal, y aumenta el riesgo real de abandono de explotaciones en zonas rurales especialmente vulnerables».

La asociación exige al Ministerio de Agricultura que de «una solución inmediata y transparente» y que incluya «la activación urgente de los 370 millones previstos en la Ley 1/2025, la dotación presupuestaria necesaria para ejecutarla, claridad sobre beneficiarios y superficies, un calendario público de pagos y un trato igualitario respecto a otros sectores que sí han recibido ayudas extraordinarias».