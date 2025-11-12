Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 12 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

Todo Alicante Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miércoles, 12 de noviembre.

1 Locura total por ver a Argentina entrenar en Elche: agotadas las 20.000 invitaciones

Ver para creer: más de 20.000 seguidores prácticamente llenarán el Martínez Valero este jueves por la mañana para presenciar el entrenamiento de la campeona del mundo Argentina. Esta sesión de trabajo será la última antes de que el combinado albiceleste viaje por la tarde rumbo a Angola, donde el viernes disputará un amistoso. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Crece la delincuencia en Alicante: 10.000 delitos y 5.000 condenados más que hace una década

En la última década la provincia de Alicante ha experimentado un importante crecimiento de la delincuencia. Durante 2024 se registraron 10.000 delitos más y 5.000 condenados en relación con los datos de 2014, según las cifras del Registro Central de Penados recogidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Clica aquí para leer la noticia completa.

3 La producción de almendra remonta en Alicante y la cosecha doblará a la del año pasado con 16.500 toneladas

Las previsiones indican una importante recuperación de este fruto seco tan importante en la provincia. En la campaña del 2024 la sequía hizo estragos y tan solo se produjeron 8.000 toneladas Clica aquí para conocer la noticia completa.

4 Sánchez pide a Abascal que no pacte con el PP y que permita elecciones anticipadas en la Comunitat

La sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana ha saltado ya a la agenda nacional. Si el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, creyó que iba a cerrar la crisis tras nombrar a Juanfran Pérez Llorca como candidato a la investidura, estaba lejos de acertar. De esta manera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado a tema a cuestión de Estado desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Cae en la provincia de Alicante una red que explotaba sexualmente a mujeres captadas en Colombia

La mañana en que los agentes irrumpieron en varias viviendas de las localidades alicantinas de Dénia y Els Poblets, el operativo llevaba un año gestándose. Lo que comenzó con la denuncia de una joven en el aeropuerto de Madrid-Barajas acabó destapando una red internacional de explotación sexual asentada en la Marina Alta. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

Temas

Argentina

INE