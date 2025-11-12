Sánchez pide a Abascal que no pacte con el PP y que permita elecciones anticipadas en la Comunitat Avisa que el Gobierno estará vigilante por si se vulnera la legislación en materia de derechos y libertades

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:28 | Actualizado 11:37h.

La sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana ha saltado ya a la agenda nacional. Si el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, creyó que iba a cerrar la crisis tras nombrar a Juanfran Pérez Llorca como candidato a la investidura, estaba lejos de acertar. De esta manera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado a tema a cuestión de Estado desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Sánchez ha comparecido este miércoles para abordar la posición de España en la Cumbre del Clima que se celebra en Brasil. Pero ha aprovechado para reclamarle al presidente de Vox, Santiago Abascal, que no pacte con el PP y que haya elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana.

Moncloa cuenta con el apoyo de Vox a Pérez Llorca y la continuidad de un gobierno popular en la Comunitat, que es el deseo también de Feijóo. Una circunstancia que Sánchez, ha aprovechado. El presidente del Gobierno ha subrayado la «gran paradoja y contradicción» que supone los grupos de la oposición lleven siete años «pidiéndonos elecciones anticipadas» y en cambio «no las convocan en Valencia después de la mayor tragedia social, política e institucional que se ha vivido tras la dana».

Por eso, el líder del PSOE ha dicho que le pedía «no a Feijoo, sino al señor Abascal, que no pacte (con el PP la investidura de Juanfran Pérez Llorca) y propicie elecciones en esa Comunitat». Sánchez ha asegurado que los valencianos «no quieren más dosis de negacionismo, sino cambiar el rumbo después del desastre que ustedes han traído».

El jefe del Ejecutivo central ha vuelto la tortilla a Feijóo, poniéndole el foco. Ha recordado que la oposición le pedía «luz y taquígrafos» para conocer la negociación con sus socios de Gobierno, mientras ha señalado que en la negociación entre Feijóo y Abascal en la Comunitat no existe. «Habrá que esperar al acuerdo si lo hay, pero el Gobierno de España estará vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere los compromisos europeos la legislación vigente en materia de derechos y libertades», ha zanjado.