Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 5 de noviembre en Alicante

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miércoles, 5 de noviembre.

1 La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia

Comienza el desfile de cargos cercanos al todavía presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana. La Audiencia abrió esta posibilidad, la de estrechar el cerco al dirigente popular, tras autorizar la comparecencia de la informadora, rechazada en un primer momento por la propia instructora. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Swiss anuncia una nueva ruta a Suiza desde el aeropuerto de Alicante-Elche

El aeropuerto de Alicante-Elche no para de crecer. Con una temporada de invierno de récord con 8,2 millones de asientos programados, las aerolíneas comienzan a anunciar en cascada sus planificaciones para la próxima temporada alta, entre marzo y octubre del 2026. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Los jesuitas apartan a un sacerdote por presuntos abusos a un menor en Alicante

La Compañía de Jesús ha apartado provisionalmente de su puesto a un sacerdote jesuita acusado de abusos sexuales a un menor que habrían ocurrido en Alicante y en Zaragoza en la primera década de este siglo, según ha informado la orden religiosa en un comunicado que dio a conocer este martes. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Simulacro de accidente en el aeropuerto de Alicante-Elche: un avión choca contra una bandada de pájaros y cae al mar

El aeropuerto de Alicante-Elche ha vivido una intensa jornada este miércoles con un simulacro general de accidente aéreo en el mar. Se trata de una práctica en la que han participado medios aéreos, marítimos y terrestres en el entorno tanto de la terminal alicantina como del puerto de la ciudad. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El partido homenaje a Delibasic en el Rico Pérez ya tiene fecha

La provincia de Alicante ha vuelto a la senda del crecimiento y cierra la temporada baja con mejores cifras de empleo que en el mes de agosto. Así, tras la última caída del número de afiliados a la Seguridad Social en septiembre, octubre retoma el ritmo y cierra con 774.600 cotizantes en el territorio. Clica aquí para leer la noticia completa.

