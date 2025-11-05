Simulacro de accidente en el aeropuerto de Alicante-Elche: un avión choca contra una bandada de pájaros y cae al mar

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

El aeropuerto de Alicante-Elche ha vivido una intensa jornada este miércoles con un simulacro general de accidente aéreo en el mar. Se trata de una práctica en la que han participado medios aéreos, marítimos y terrestres en el entorno tanto de la terminal alicantina como del puerto de la ciudad.

El simulacro ha versado sobre un accidente aéreo sobre el mar y ha tenido como objetivo «evaluar los procedimientos de actuación y coordinación establecidos en su Plan de Autoprotección», además de comprobar el grado de conocimiento e integración de los diferentes colectivos que están implicados en una emergencia aeroportuaria y sus tiempos de reacción y respuesta.

La gestora aeroportuaria Aena ha emitido un mensaje en redes sociales en el que llamaban a la calma y aseguraban que «si ves equipos de emergencia no te alarmes, se está realizando un simulacro». Se ha simulado un accidente de una aeronave de aviación comercial que, tras despegar de la pista del aeropuerto de Alicante, impacta con una bandada de aves y posteriormente cae al mar.

Un suceso que ha obligado a activar el Plan de Emergencias Aeronáutico de la Comunidad Valenciana y del Plan de Autoprotección del Puerto de Alicante, además del Plan de autoprotección aeroportuario. De esta manera, la simulación ha arrancado con un aviso del piloto por radio al contactar con la Torre de Control y emitir un mensaje de 'mayday, mayday', informando del impacto y posterior caída al mar. Tras la verificación de coordenadas y al confirmación del accidente, se ha activado el protocolo.

🛫.@aena realiza hoy un #simulacro general de accidente aéreo para el que activará medios aéreos, marítimos y terrestres en el entorno del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y el @PuertoAlicante.



⚠️Si ves vehículos de emergencia por la zona, es un #simulacro, no… pic.twitter.com/pyhDRgBxaD — Emergències 112CV (@GVA112) November 5, 2025

Dada las características de la emergencia, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández se constituye como Puesto de Mando de Apoyo al Puesto de Mando Principal cuya coordinación ostenta el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. A ello se le ha sumado que el aeropuerto ha activado la sala de familiares, que ha contado con figurantes en el papel de familiares y conocidos de viajeros del avión siniestrado. Junto a ellos, Cruz Roja a desplegado un equi`o de ayuda psicosocial. También en este punto ha intervenido la sudelegación del Gobierno en tareas de coordinación con consulados al recibirse familias de diversas nacionalidades.

Asimismo, la simulación ha requerido la puesta en marcha de medios aéreos, marítimos y terrestres por parte de todos los organismos implicados en lacoordinación y resolución de la emergencia. Concretamente, los centros que han participado han sido:

Centros que han participado Centro de Coordinación y Rescate de Palma de Mallorca (RCC Palma) –Servicio de Búsqueda y Rescate del Ejército del Aire (SAR)

Capitanía Marítima, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) y el Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia

Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE)

CECOP de la Subdelegación del Gobierno en Alicante

Centro de Operaciones del Aeropuerto

Por parte del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández los colectivos participantes en el simulacro han sido: Torre de Control, Centro de operaciones, Guardia Civil, Cuerpo Policía Nacional, Policía Local de Elche, Agente Handling SOUTH, Agentes de Terminal, Servicio de información al público, Personal del área de informática, RAAV (Responsable del Aeropuerto de Asistencia a Víctimas) y Personal de seguridad aeroportuaria.