Andrija Delibasic, durante un derbi contra el Elche. T. A.

El partido homenaje a Delibasic en el Rico Pérez ya tiene fecha

El encuentro enfrentará a un combinado de la AFE contra otro del Hércules, plagado de excompañeros del montenegrino

Juan F. Millán

Juan F. Millán

Alicante

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:39

Andrija Delibasic tendrá pronto ese homenaje que tanto le habría gustado en uno de sus estadios preferidos: el Rico Pérez. La AFE ya ha confirmado la fecha del encuentro que reunirá a amigos y excompañeros del delantero montenegrino, tristemente fallecido en el mes de marzo a los 43 años víctima de un tumor cerebral.

El encuentro se jugará el próximo 29 de noviembre en horario matinal en el feudo herculano. El choque enfrentará a un combinado de la AFE con jugadores que compartieron vestuario con el ariete balcánico en el Mallorca, Rayo Vallecano y Real Sociedad.

En el otro lado estará una selección de jugadores del Hércules que defendieron la camiseta blanquiazul con Delibasic en aquellos dos años memorables (2008-2009 y 2009-2010) en los que el equipo acabó logrando el ascenso a Primera División.

Se espera para esa cita la presencia de futbolistas como Tote, Sergio Fernández, Farinós, Calatayud, Paco Peña, Abraham Paz, Sendoa o Rufete.

El Hércules estará entrenado ese día, presumiblemente, por el 'boquerón' Esteban, técnico del ascenso a Primera División. El otro entrenador que tuvo Delibasic en su etapa en Alicante es Mandiá, pero se encuentra actualmente en Arabia Saudí como asistente de Míchel.

Deli Jugó dos temporadas en el Hércules de Alicante, anotó 20 goles repartidos entre la famosa liga de los 78 puntos de Mandiá y la siguiente, la del ascenso a Primera División en Irún. Andrija Delibasic falleció el 19 de marzo de este año después de dos años de lucha contra un cáncer. Es leyenda blanquiazul y el herculanismo no le olvidará nunca.

Delibasic dejó una huella imborrable en Alicante. Desde el primer minuto conectó con sus compañeros de vestuario (Tote, Abel Aguilar o Calatayud) y también con la grada, que después de años sin un referente ofensivo había encontrado en el montenegrino a ese jugador rápido que corría al espacio, que era generoso en la presión y que hacía goles con regularidad.

En los próximos días se conocerán más detalles de este homenaje que prepara la AFE, con David Aganzo a la cabeza, y amigos que hizo en Alicante como Tote.

