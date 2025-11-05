La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia La instructora justifica las testificales para esclarecer las llamadas de la exconsellera Pradas y «el proceso de deliberación en el Cecopi»

A. Rallo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:11 Comenta Compartir

Comienza el desfile de cargos cercanos al todavía presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana. La Audiencia abrió esta posibilidad, la de estrechar el cerco al dirigente popular, tras autorizar la comparecencia de la informadora, rechazada en un primer momento por la propia instructora.

La magistrada de la dana ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, recibir declaración como testigos al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia. Se trata del secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, el director general de Comunicación y Promoción Institucional, la Directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia y un asesor del jefe del Consell.

El listado de testificales, todavía sin fecha, se completa con la citación al dueño del restaurante El Ventorro donde comió el presidente de la Generalitat con la periodista el 29 de octubre de 2024.

La convocatoria del síndic, Juanfran Pérez Llorca, se produce en un momento en el que el portavoz de los populares aparece como el favorito en la sucesión en la Presidencia de la Generalitat. Se trata del candidato mejor posicionado para obtener el respaldo de Vox en Les Corts y pilotar la transición hacia los comicios de 2027.

La magistrada justifica la necesidad de practicar estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada «al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024».

La resolución judicial recoge que la investigada mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los testigos ahora citados. No obstante, la instructora rechaza identificar a los escoltas del presidente de la Generalitat porque no consta que estuvieran con éste ni que pudieran oír alguna de las llamadas, si se atiende a lo declarado por la periodista citada como testigo el pasado lunes.