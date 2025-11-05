Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un Cecopi celebrado después de la dana. LP

La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia

La instructora justifica las testificales para esclarecer las llamadas de la exconsellera Pradas y «el proceso de deliberación en el Cecopi»

A. Rallo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:11

Comenta

Comienza el desfile de cargos cercanos al todavía presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana. La Audiencia abrió esta posibilidad, la de estrechar el cerco al dirigente popular, tras autorizar la comparecencia de la informadora, rechazada en un primer momento por la propia instructora.

La magistrada de la dana ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, recibir declaración como testigos al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia. Se trata del secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, el director general de Comunicación y Promoción Institucional, la Directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia y un asesor del jefe del Consell.

El listado de testificales, todavía sin fecha, se completa con la citación al dueño del restaurante El Ventorro donde comió el presidente de la Generalitat con la periodista el 29 de octubre de 2024.

La convocatoria del síndic, Juanfran Pérez Llorca, se produce en un momento en el que el portavoz de los populares aparece como el favorito en la sucesión en la Presidencia de la Generalitat. Se trata del candidato mejor posicionado para obtener el respaldo de Vox en Les Corts y pilotar la transición hacia los comicios de 2027.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La magistrada justifica la necesidad de practicar estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada «al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024».

La resolución judicial recoge que la investigada mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los testigos ahora citados. No obstante, la instructora rechaza identificar a los escoltas del presidente de la Generalitat porque no consta que estuvieran con éste ni que pudieran oír alguna de las llamadas, si se atiende a lo declarado por la periodista citada como testigo el pasado lunes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva heladería del quiosco de la Explanada se acerca a su reapertura
  2. 2 Los jesuitas apartan a un sacerdote por presuntos abusos a un menor en Alicante
  3. 3 Los vecinos del sur de Alicante se hartan de esperar por las Harineras de Benalúa
  4. 4 El general Gan Pampols se rompe en su despedida del Consell
  5. 5 Un virulento incendio en una nave industrial de Elda obliga a movilizar 9 dotaciones de bomberos
  6. 6 Jeremy de León pide paso en el once del Hércules
  7. 7 Estos son los restaurantes que se suman a las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús especiales desde 25 euros
  8. 8 La Costa Blanca explora con Wizz Air nuevas rutas a Europa del Este desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este martes 4 de noviembre en Alicante
  10. 10 Alicante se consolida como el campo de pruebas de la élite militar española

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia

La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia