Las cinco noticias más destacadas de este martes 16 de septiembre en Alicante

Flores depositadas junto al lugar del trágico accidente en Calp que se cobró la vida de un bebé de 20 días.

Martes, 16 de septiembre 2025

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este martes 16 de septiembre.

1 «Escuché a alguien pidiendo socorro, subí y encontré al padre con la bebé en brazos y el coche volcado»

El municipio de Calp sigue consternado por el devastador atropello que acabó con la vida de una bebé de 20 días y que dejó gravemente herida a su madre, una mujer de 37 años. Todo ello ante la presencia del padre y de otro hijo de cuatro años. Los vecinos también quedaron impactados. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 El nuevo quiosco de la Explanada: con helados artesanos y de elaboración propia

El histórico quiosco de la Explanada de España, antiguo Peret, volverá muy pronto a abrir de nuevo sus puertas en Alicante. La Junta de Gobierno Local ha sacado a licitación la explotación de este icónico espacio hostelero de Alicante por un periodo de hasta 13 años. Un nuevo dueño tomará la gestión de este lugar, ahora cerrado desde que al anterior responsable se le retirara la concesión por divesos impagos. A cambio, deberá desembolsar un mínimo de 1,2 millones de euros aproximadamente durante todo el contrato. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Ahora sí: ya comienzan a excavar el túnel que unirá Luceros con la Estación Central del Tram

Ya es definitivo. Los tranvías dejarán de parar en Luceros y continuarán su trayecto hasta la nueva Gran Estación Central del Tram en Alicante, ubicada en el subterráneo de la terminal de Adif. Es el primer paso de la futura Estación Intermodal de Alicante. Las excavadoras han empezado ya a horadar el túnel, que estará listo en 2029. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Incidencias en los trenes de Alicante a Barcelona: días de cortes y supresión de servicios

Más inconvenientes para los viajeros en tren desde Alicante, que verán cómo el corredor mediterráneo hasta Barcelona sufrirá interrumpciones y disminución del servicio. El motivo son las obras de mejora de la infraestructura que Adif está ejecutando para la adaptación al ancho UIC en el tramo de la línea entre las estaciones de L'Aldea-Amposta (Tarragona) y Castelló de la Plana. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Más inspectores para la limpieza en Alicante hasta completar todos los distritos

Más inspectores para la limpieza de Alicante y con un mayor poder sancionador, gracias a la nueva ordenanza. El Ayuntamiento ha sacado la bolsa de empleo temporal de Inspectores de Limpieza, dirigida a cubrir cinco plazas vacantes en la plantilla municipal. Clica aquí para leer la noticia completa.

