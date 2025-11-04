Las cinco noticias más destacadas de este martes 4 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

Mazón junto a Gan Pampols en la sesión del pleno del Consell celebrada este martes en Alicante.

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este martes, 4 de noviembre.

1 El PP ya negocia con Vox la sucesión de Mazón: Feijóo llama a Abascal y ambos coinciden en «dar estabilidad» a la Comunitat

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han mantenido una conversación este martes acerca del «contexto político de la Comunidad Valenciana», en la que han coincidido en «la necesidad de dar estabilidad» a este territorio, según han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 El Consell tacha de «sacrificio» la dimisión de Mazón y pide «altura de miras» para una nueva investidura

Un «día triste» el siguiente de la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El Consell, ya en funciones, se ha reunido en la Ciudad de la Luz, un escenario excepcional pero más seguro y blindado, donde no se puede acceder a los consellers si ellos no quieren. Todavía es muy reciente la renuncia del líder, pero hay que seguir trabajando porque «la reconstrucción no se detiene». Clica aquí para leer la noticia completa.

3 El general Gan Pampols se rompe en su despedida del Consell

El general Gan Pampols, el hombre de hierro, el adusto militar que ha vivido mil batallas y misiones en los lugares más inhóspitos de la Tierra, que ha reconstruido del horror de la guerra, se ha roto. Por Valencia. El vicepresidente encargado de la Reconstrucción Social y Económica de la Comunitat Valenciana ha llegado a las lágrimas en su despedida del Consell después de unos meses de intensa labor. Tal será lo que han visto sus ojos en este tiempo. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Mazón reúne en Alicante el pleno del Consell en funciones por primera vez desde su dimisión

Carlos Mazón ha reunido al pleno del Consell en Alicante, su tierra natal. Es la primera sesión del gobierno autonómico en funciones después de que el presidente de la Generalitat Valenciana renunciara este lunes al cargo. Una sesión muy especial, por tanto, que ha tenido lugar también en un lugar extraordinario: la Ciudad de la Luz. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 La provincia de Alicante retoma la senda del crecimiento y cierra la temporada alta con la creación de casi 4.400 empleos

La provincia de Alicante ha vuelto a la senda del crecimiento y cierra la temporada baja con mejores cifras de empleo que en el mes de agosto. Así, tras la última caída del número de afiliados a la Seguridad Social en septiembre, octubre retoma el ritmo y cierra con 774.600 cotizantes en el territorio. Clica aquí para leer la noticia completa.

