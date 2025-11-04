La provincia de Alicante retoma la senda del crecimiento y cierra la temporada alta con la creación de casi 4.400 empleos

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 4 de noviembre 2025, 10:04 | Actualizado 10:17h. Comenta Compartir

La provincia de Alicante ha vuelto a la senda del crecimiento y cierra la temporada baja con mejores cifras de empleo que en el mes de agosto. Así, tras la última caída del número de afiliados a la Seguridad Social en septiembre, octubre retoma el ritmo y cierra con 774.600 cotizantes en el territorio.

Representa la creación de casi 4.400 puestos de trabajo y tan solo 7.000 empleos menos que en julio, cuando se anotó la mayor cifra de cotizantes en la historia, según los datos del Ministerio de Seguridad Social publicados este martes.

Por sectores, el crecimiento de otros como el de la construcción (+1.300) o la industria manufacturera (+900), junto con la mayoría de ramas productivas, compensa la caída de otras con mucho peso, como el comercio, que pierde alrededor de 900 afiliados, o la hostelería, donde se destruyen 2.500 trabajos.

En cuanto al paro, la provincia de Alicante cierra octubre con 119.242 personas desempleadas, 1.163 más que en el pasado mes de septiembre y 7.903 menos que en octubre del 2024, según datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Se trata del mayor incremento del paro en la Comunitat.

De los parados en la provincia, 72.163 son mujeres, el 60%. En cuanto a los sectores, tanto la construcción (-42) como la industria (-211) registran bajadas en las filas del desempleo, mientras que el sector servicios impide la reducción del paro con 1.119 personas.

Contratación

Octubre también ha sido un mes más flojo para la contratación, que con 43.238 firmas se registran 2.455 menos que en septiembre, un 5,37% de caída mensual. De todas las contrataciones, 23.072 fueron indefinidas, 1.570 menos que en septiembre. Las temporales también cayeron, aunque en menor medida, con 885 menos que el mes pasado y un total de 20.166.