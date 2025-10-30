Las cinco noticias más destacadas de este jueves 30 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este jueves, 30 de octubre.

1 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor de 12 años en un colegio de Alicante

El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional investiga un presunto caso de acoso escolar en el colegio Agustinos de Alicante después de que la madre de un alumno, menor de 12 años y diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), presentara una denuncia por hostigamiento a su hijo, según han confirmado fuentes policiales. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»

El president de la Generalitat, antes de un acto sobre cooperativas, ha sido preguntado por medios de comunicación este jueves en relación al funeral de Estado celebrado por las víctimas de la dana.Carlos Mazón se ha manifestado de un modo muy poco preciso, dejando abiertos todos los frentes al ser preguntado por la reacción de los familiares por su presencia en el funeral y al ser interrogado por su continuidad al frente de la Generalitat. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 El Horneo EÓN Alicante destituye a Fernando Latorre como entrenador

El Horneo EÓN Alicante ha anunciado este jueves la destitución de Fernando Latorre como entrenador del equipo. La dirección del club ha tomado la decisión ante la negativa dinámica mostrada por el EÓN en este arranque de campaña, con un balance de cinco derrotas y una victoria, lo que le coloca en última posición en la ASOBAL. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La Escuela de Arte de Alicante sigue cerrada y vacía de estudiantes en plena lucha contra las pulgas

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) continúa con sus puertas cerradas y vacía de clases presenciales, pese a que la dirección había anunciado esta semana que la reapertura estaba prevista para este jueves tras completar el proceso de fumigación por la plaga de pulgas. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Las obras volverán al Postiguet para ampliar el apeadero del Tram de Alicante en la Puerta del Mar

El incremento del flujo de viajeros en la línea 5 del Tram de Alicante hará que las obras vuelvan a la playa del Postiguet. En esta ocasión, tras los trabajos en el espigón, la maquinaria se desplazará al otro extremo de la orilla, al más urbano, para acometer la ampliación del apeadero del tranvía en Puerta del Mar. Clica aquí para leer la noticia completa.

