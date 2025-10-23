Las cinco noticias más destacadas de este jueves 23 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Las ovejas han tomado la Universidad de Alicante este jueves.

Todo Alicante Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 21:28 | Actualizado 21:35h.

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este jueves 23 de octubre.

1 La compra de vivienda echa el freno en Alicante y registra su cifra más baja desde diciembre de 2023

La compraventa de viviendas ha registrado una importante caída en la provincia de Alicante con su cifra más baja en lo que va de año. Tras un récord en julio con más de 5.000 operaciones, el octavo mes del 2025 echa el freno al mercado y tan solo se anota 3.675 operaciones. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante

El proyecto prevé una construcción completamente nueva, conectada con el inmueble anexo de la calle General Lacy, para albergar más de 6.000 metros cuadrados dedicados al retail. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Alicante no tendrá bono comercio este año

Alicante no pondrá en marcha este 2025 los bonos de consumo. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado este jueves que la ciudad no contará este año con los importantes descuentos que, desde la pandemia, se venían impulsando para reforzar el comercio local. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La Escuela de Arte de Alicante ya tiene fecha de reapertura tras exterminar la plaga de pulgas

La Escuela de Arte y Diseño Superior de Alicante (EASDA) ya tiene fecha de reapertura. El centro permanecerá cerrado hasta la próxima semana, debido a una plaga de pulgas que obligó a evacuar el recinto y poner en marcha un plan de docencia telemática. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 De la Cañada Real al aula magna: las ovejas toman la Universidad de Alicante por la ruta de la trashumancia

Sorpresa en la Universidad de Alicante. Una decena de ovejas han recorrido el campus de San Vicente durante el mediodía de este martes como parte de la tradicional ruta de la trashumancia, que atraviesa la Cañada Real que cruza sus terrenos. Clica aquí para leer la noticia completa.

