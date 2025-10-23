Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Acceso a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante. EASDA

La Escuela de Arte de Alicante ya tiene fecha de reapertura tras exterminar la plaga de pulgas

La normalidad se retomará tras semanas de docencia online, mientras la dirección del centro reclama una ubicación e instalaciones «dignas»

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:46

Comenta

La Escuela de Arte y Diseño Superior de Alicante (EASDA) ya tiene fecha de reapertura. El centro permanecerá cerrado hasta la próxima semana, debido a una plaga de pulgas que obligó a evacuar el recinto y poner en marcha un plan de docencia telemática.

La dirección de la EASDA ha comunicado a la comunidad educativa que los trabajos de desinsectación, a cargo del Ayuntamiento, concluirán el próximo miércoles y las puertas del centro reabrirán un día después, el 30 de octubre.

Fue el pasado lunes día 13 cuando el centro educativo envió un correo electrónico a su comunidad informando sobre una plaga de pulgas en el recinto. Por ello, anunciaron el cierre de la EASDA con la suspensión de las clases presenciales.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante tomó dicha decisión, durante el contratiempo, para garantizar la salud del alumnado, el profesorado y el personal.

Dicha situación, el cierre del centro y la puesta en marcha de la modalidad online de la docencia, ha supuesto «una prueba de resistencia para toda la comunidad educativa», dentro de las reivindicaciones que llevan exigiendo desde hace años.

En este sentido, el centro reclama «unas instalaciones y una ubicación dignas». Sin embargo, denuncian que la actividad continúa en el mismo espacio. Pese a ello «mantenemos la ilusión, la profesionalidad y la pasión por el diseño».

Eso sí, remarcan que «lo que puede que ya no nos quede sea paciencia», un mensaje que han vuelto a trasladar al Ayuntamiento y la Conselleria de Educación para reclamar una «solución definitiva y urgente» que permita dotar a la escuela de un espacio adecuado a las necesidades de la enseñanza artística superior.

La EASDA, ubicada en la Zona Norte de Alicante, cuenta con unas instalaciones que presentan desde hace años deficiencias estructurales, las cuales han motivado quejas recurrentes por parte del alumnado y el profesorado, tal y como ha reiterado la dirección del centro.

