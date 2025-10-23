Alicante no tendrá bono comercio este año El alcalde asegura que los comerciantes rechazan la campaña si se hace coincidir con la de Navidad

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 16:02 Comenta Compartir

Alicante no pondrá en marcha este 2025 los bonos de consumo. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado este jueves que la ciudad no contará este año con los importantes descuentos que, desde la pandemia, se venían impulsando para reforzar el comercio local.

Barcala ha destacado que en los últimos años esta medida se consensuaba con el sector, al igual que los bonos gastronómicos que también funcionaron durante algún tiempo. Sin embargo, los comerciantes han reclamado que se active en momentos que no coincidan con los periodos fuertes de ventas. Así, el alcalde ha explicado que rechazan sacar adelante los bonos para evitar que coincidan con la campaña de Navidad, «que se vende sola», ha subrayado.

El primer edil ha insistido en que, aunque otras ciudades —como Benidorm, que ha anunciado su bono consumo esta misma semana— lo pongan en marcha, «nos parece muy bien si lo han consensuado con su sector». «Nosotros aquí hemos trabajado siempre desde la perspectiva de ir de la mano de los comerciantes, y lo vamos a seguir haciendo», ha afirmado.

«Tenemos que analizar y atender las necesidades, porque estas campañas se hacen para dar apoyo a nuestro sector económico, que en el caso del comercio, tanto mayorista como minorista, es uno de los pilares de la ciudad», ha insistido.

Barcala mantiene el rechazo a la tasa turística

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha explicado que el debate sobre la tasa turística, recién abierto en el Ayuntamiento de Valencia, no está sobre la mesa en Alicante. Barcala ha señalado que no puede opinar sobre cuestiones de otros municipios, pero que en el caso de Alicante el equipo de gobierno «está centrado en la transformación de la ciudad».

«Estamos trabajando en la hoja de ruta que hemos marcado desde el equipo de gobierno, no solo para lo que resta de mandato, sino también de cara al futuro. A un alcalde le corresponde marcar la agenda política y los temas de los que se debe hablar en la ciudad, y esa es la dinámica en la que estamos», ha afirmado.