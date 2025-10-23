La compra de vivienda echa el freno en Alicante y registra su cifra más baja desde diciembre de 2023 La firma de hipotecas también cae y rompe así con la tendencia sostenida de crecimiento

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 12:55 | Actualizado 13:01h.

La compraventa de viviendas ha registrado una importante caída en la provincia de Alicante con su cifra más baja en lo que va de año. Tras un récord en julio con más de 5.000 operaciones, el octavo mes del 2025 echa el freno al mercado y tan solo se anota 3.675 operaciones.

Es la primera vez este año que el número de operaciones cae por debajo de las 4.000, según los datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay que remontarse al 2023, a diciembre, para observar una cifra más baja que la alcanzada en agosto del 2025.

Se trata de una caída de más del 27% respecto a julio y del 12,12% comparado con el mismo mes del 2024. A pesar de los malos datos, la situación ha sido similar en el conjunto de España, donde la compraventa ha caído. Aún con estos desplomes, Alicante sigue siendo la tercera provincia en volumen en el octavo mes del año, tan solo por detrás de Barcelona y Madrid.

A pesar de esta caída mensual, los guarismos en lo que va del 2025 hacen que el mercado siga con «un nivel de actividad excepcional, incluso durante el mes más débil del verano», según destaca la portavoz de Fotocasa, María Matos. La experta inmobiliaria indica que existe una «sobredimensión de la demanda que pone más presión a la oferta», lo que ha provocado «una tendencia alcista en el precio de los inmuebles durante todo el año».

Para la también directora de estudios, «encontrar la vivienda ideal será un desafío creciente, especialmente para aquellos que sufren la brecha de accesibilidad y dependen de financiación». El problema, según destaca Matos, está en la continuidad de la política monetaria expansiva, »que podría provocar un incremento adicional de los precios, ya que la oferta de vivienda no está creciendo al mismo ritmo que la demanda».

Caída de las hipotecas

En cuanto a la cifra de hipotecas, estas caen también y registran la cifra más baja de todo el año. Según la estadística del INE, en agosto se firmaron 1.516 hipotecas para la comrpa de viviendas, lejos de las 2.243 alcanzadas el pasado mes de julio.

El importe total asciende hasta los 208,78 millones de euros, casi 100 millones de euros totales menos que los concedidos para financiar vivienda en julio en la provincia de Alicante.

Para Matos, a pesar de que se ha registrado una caída, «estamos en plena etapa dorada del crédito hipotecario». La portavoz del portal inmobiliario Fotocasa explica que este escenario «no solo impulsa nuevas compras, sino que está incentivando a muchos hipotecados a mejorar sus condiciones, lo que dinamiza aún más el mercado».

