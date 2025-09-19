Cinco municipios de Alicante se unen a la Termometrada 2025 La iniciativa de colaboración ciudadana pretende evidenciar cómo el diseño de los espacios afecta en la temperatura

Ejemplo de una de las zonas donde se tomará la temperatura en El Campello.

Inés Rosique Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

Alicante, Sant Joan, Sant Vicent, El Campello y Elche se han unido para participar en la Termometrada 2025, una iniciativa de ciencia ciudadana que busca poner de manifiesto cómo el diseño de los espacios públicos influye en la temperatura y en la calidad de vida en los municipios. Este año, alrededor de 700 personas en todo el Estado medirán el confort térmico en 24 capitales de provincia y 44 municipios.

Las mediciones se realizarán el sábado 20 de septiembre. Cada participante llevará a cabo tres registros en lugares previamente asignados: a las ocho de la mañana, a las cinco de la tarde y a las once de la noche. Con estas franjas horarias se pretende recoger tres momentos clave: tras el enfriamiento nocturno, en las horas de máxima insolación y al finalizar el día, cuando el calor acumulado comienza a disiparse, detalla la organización.

Los grupos de trabajo estarán formados por tres personas y cada una actuará en un entorno urbanístico distinto: un espacio denominado 'Paraíso', con suelo permeable y sombra de árboles; un espacio 'Intermedio', con pavimento duro de asfalto o losa artificial y sombra; y un espacio 'Infierno', con pavimento impermeable sin sombra alguna.

La comparación entre estos tres puntos permitirá demostrar cómo la presencia de vegetación y la configuración urbana influyen en la habitabilidad. Los resultados se registrarán en la web que ofrecerá un mapa con la localización de cada punto de intervención, las coordenadas geográficas, fotografías del lugar y los datos obtenidos.

En las reuniones preparatorias se ha constatado que la falta de arbolado afecta no solo a grandes ciudades, sino también a pequeños municipios, donde preocupa que, en nombre del desarrollo, se repitan errores de exceso de pavimentación.

Ampliar Ejemplo de zona paraíso en Elx. CEA

Con esta actividad, los colectivos participantes buscan evidenciar la falta de ambición de muchas ciudades españolas en la adaptación al cambio climático. Señalan que mientras en ciudades europeas como Róterdam, Ámsterdam, Friburgo o París se implementan políticas de plantación masiva de árboles y de reducción de pavimento, «en España se sigue priorizando al coche y al asfalto, con la tala de árboles urbanos y diseños urbanos que no responden a la gravedad de la crisis climática».

La convocatoria está promovida por organizaciones ecologistas y vecinales como Ecologistas en Acción, Salvemos Nuestros Parques, Juventud por el Clima, Colla Ecologista d'Alacant, Ecologistas de Sant Vicent, Margalló Ecologistes en Acció de Elx, Unir Alacant, Asamblea Cívica por el Clima y el Movimiento Sumar. A ellas se han sumado personas de colectivos diversos, con el objetivo de contribuir a la comprensión y solución de los grandes problemas ambientales de los pueblos y ciudades.