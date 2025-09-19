Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Termómetro de un aula que marca temperaturas cercanas a los 40 grados. CSIF

Alerta entre familias y profesores por temperaturas que llegan a rozar los 40 grados en aulas alicantinas

Los sindicatos denuncian que «se ha normalizado ver a estudiantes con abanico» y piden a la Conselleria que cumpla con la normativa de riesgos laborales

Inés Rosique

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:36

Suspender las clases cuando los termómetros superen los 27 grados. Esta es la propuesta que ha hecho el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la reunión que han mantenido esta semana con representantes de la Conselleria. El motivo: se han detectado temperaturas que, en los casos más graves, llegan a rozar los 40 grados dentro de aulas de la provincia de Alicante, lo que ha desatado la alarma entre las familias y el profesorado.

Según la normativa de riesgos laborales, en España se establece que no se podrá realizar la actividad laboral en centros de trabajo que superen los 27 grados. Esta semana y la anterior, según constatan desde el colectivo afectado, instalaciones educativas de la provincia han anotado marcas muy superiores a este límite establecido.

Las quejas no proceden únicamente del sindicato CSIF. De hecho, esta misma semana la Junta de Personal Docente no Universitario de Alicante, conformada per STEPV, ANPE, CSIF i FECCOO, ya había reclamado un encuentro urgente con la Dirección Territorial de Alicante para abordar esta problemática, junto con la falta de sustituciones del profesorado, según exponen.

En la reunión que CSIF ha podido mantener con responsables educativos autonómicos ha expuesto «la necesidad urgente de crear un plan integral de estructuras educativas, que permita adecuar los centros existentes y planificar nuevas construcciones». Según relata CSIF, en algunos puntos se han superado los 30 grados antes de las diez de la mañana y se pueden llegar a alcanzar los 38 a lo largo del día.

La organización sindical exige una solución para los colegios e institutos ante una situación climática que lejos de ralentizarse se agrava año a año. «Se ha normalizado que los estudiantes acudan a clase con abanicos», denuncian desde el sindicato.

