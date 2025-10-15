Calp solicita a la Generalitat la reversión de una parcela para impulsar vivienda pública El Ayuntamiento pedirá recuperar un terreno de 9.300 m² en la avenida Rumanía, inicialmente cedida para uso educativo y finalmente descartada

Ismael Martinez Calp Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:56

El Ayuntamiento de Calp presentó en el pleno de este lunes 14 de octubre la solicitud a la Generalitat Valenciana para recuperar la propiedad de una parcela de 9.365,90 m² situada en la avenida Rumanía, que en su día fue cedida a la Conselleria de Educación y Cultura con el objetivo de construir un centro educativo.

En agosto de 2013, el pleno municipal aprobó la cesión del terreno, pero finalmente la Conselleria descartó su uso al considerar que la parcela no reunía las condiciones adecuadas por su tamaño, y el nuevo instituto se proyectó en otra ubicación.

Según los condicionantes establecidos en la cesión, y conforme al artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, si en un plazo máximo de cinco años no se cumplía el fin previsto, el Ayuntamiento podía solicitar la reversión de la parcela. Cumplido ese plazo, el consistorio ha iniciado ahora el proceso formal para recuperarla.

El equipo de gobierno pretende destinar este suelo, calificado como dotacional de uso público, a la creación de un proyecto de vivienda pública, que aún se encuentra en fase de estudio. El objetivo es redactar y licitar un proyecto para que una empresa concesionaria construya y gestione las viviendas en régimen de venta o alquiler público.

Paralelamente, el consistorio está tramitando el Plan de Vivienda de Calp, que analizará la situación habitacional del municipio, la demanda residencial, la oferta de viviendas disponibles y el impacto del planeamiento urbanístico en el acceso a la vivienda. Además, el plan evaluará los instrumentos municipales (como ayudas, adquisición de inmuebles o programas de rehabilitación) y establecerá un programa de actuación calendarizado para responder a las necesidades reales de la población.