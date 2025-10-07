Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento de Calpe invita a la ciudadanía a participar en la elaboración del primer Plan de Participación y Gobierno Abierto. EFE

Calpe lanza una consulta pública para diseñar su primer Plan de Participación Ciudadana

El Ayuntamiento impulsa un proceso abierto que busca recoger opiniones vecinales para fortalecer la transparencia y la implicación ciudadana

Ismael Martinez

Calpe

Martes, 7 de octubre 2025, 12:47

Comenta

El Ayuntamiento de Calpe ha puesto en marcha una consulta pública para recabar la opinión de la ciudadanía dentro del proceso de elaboración del I Plan de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. La iniciativa pretende definir una hoja de ruta que fomente la implicación vecinal en los asuntos del municipio y favorezca unas políticas públicas más transparentes, inclusivas y eficaces.

A través de una encuesta disponible en castellano, valenciano e inglés, los vecinos y vecinas podrán expresar su grado de interés en los temas públicos, su percepción sobre la capacidad de influir en las decisiones municipales y las principales barreras que dificultan su participación. También se solicita opinión sobre los ámbitos prioritarios (como urbanismo, medio ambiente o presupuestos) y sobre los canales de comunicación más eficaces con la administración local.

La consulta, según indican desde el consistorio, permanecerá abierta hasta el 19 de octubre y puede completarse en el portal de participación ciudadana del consistorio: https://governobert.calp.es .

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Con esta acción, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una gestión municipal más cercana, participativa y orientada a las necesidades reales de la ciudadanía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de una vaguada que podría transformarse en una dana en Alicante
  2. 2 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  3. 3 El Constitucional confirma la absolución del yerno de la viuda de la CAM por el crimen de 2016 en Alicante
  4. 4 Así será la tirolina de 1,5 kilómetros que unirá estos dos municipios alicantinos
  5. 5 La nueva avenida de Niza de la Playa de San Juan: más verde, más ancha y más deportiva
  6. 6 Torrecilla salva otro match ball y se sentará el viernes en el Rico Pérez
  7. 7 El mejor tartar de atún de Alicante está en un puesto del mercado de Benalúa
  8. 8 Vito Quiles anuncia una conferencia en la Universidad de Alicante dentro de su tour nacional
  9. 9 La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves
  10. 10 Un colegio y hasta el 40% de las viviendas están en riesgo de inundación en las partidas de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Calpe lanza una consulta pública para diseñar su primer Plan de Participación Ciudadana

Calpe lanza una consulta pública para diseñar su primer Plan de Participación Ciudadana