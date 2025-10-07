Calpe lanza una consulta pública para diseñar su primer Plan de Participación Ciudadana El Ayuntamiento impulsa un proceso abierto que busca recoger opiniones vecinales para fortalecer la transparencia y la implicación ciudadana

El Ayuntamiento de Calpe invita a la ciudadanía a participar en la elaboración del primer Plan de Participación y Gobierno Abierto.

El Ayuntamiento de Calpe ha puesto en marcha una consulta pública para recabar la opinión de la ciudadanía dentro del proceso de elaboración del I Plan de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. La iniciativa pretende definir una hoja de ruta que fomente la implicación vecinal en los asuntos del municipio y favorezca unas políticas públicas más transparentes, inclusivas y eficaces.

A través de una encuesta disponible en castellano, valenciano e inglés, los vecinos y vecinas podrán expresar su grado de interés en los temas públicos, su percepción sobre la capacidad de influir en las decisiones municipales y las principales barreras que dificultan su participación. También se solicita opinión sobre los ámbitos prioritarios (como urbanismo, medio ambiente o presupuestos) y sobre los canales de comunicación más eficaces con la administración local.

La consulta, según indican desde el consistorio, permanecerá abierta hasta el 19 de octubre y puede completarse en el portal de participación ciudadana del consistorio: https://governobert.calp.es .

Con esta acción, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una gestión municipal más cercana, participativa y orientada a las necesidades reales de la ciudadanía.