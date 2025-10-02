El precio de la vivienda en Alicante registra nuevo tope en septiembre con casi 200.000 euros por un piso de 80 m2

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 2 de octubre 2025, 13:36 Comenta Compartir

Alicante sigue acumulando récord de precios de la vivienda. La ciudad ha cerrado septiembre con un nuevo tope tras una subida del 1,4% respecto a agosto. Con una media de 2.471 euros por metro cuadrado, el precio es un 15,8% mayor a septiembre del 2024, según datos del portal inmobiliario Idealista publicados este jueves.

El precio medio de un piso de 80 metros cuadrados en Alicante ya roza los 200.000 euros, una subida en un año de 31.233 euros. Hasta seis zonas de las diez que analiza el portal inmobiliario en Alicante han registrado récord de precios.

Una de ellas es la Playa de San Juan, que por primera vez el metro cuadrado supera los 3.500 euros, un 19,4% más que hace un año y casi un 4% más que el trimestre pasado. La media de un piso de 80 metros cuadrados en la zona de la playa y del Cabo ya asciende hasta los 284.000 euros, 55.000 euros más que hace un año.

En cuanto al Centro, sigue como la segunda zona más cara de la ciudad tras crecer en un año más de un 15%, hasta los 3.260 euros. De media, un piso es 39.120 euros más cara en este distrito, con el casco antiguo como el área más cara, donde el metro cuadrado se dispara por encima de los 3.500 euros.

Virgen del Remedio y Juan XIII son los barrios donde más se incrementa el precio del metro cuadrado, por encima del 26% en un año, seguido de Los Ángeles y la Tómbola, con crecimientos del 22%. Tan solo experiemtna una ligera caída en el metro cuadrado la zona de Villanfranqueza, donde los precios bajan entre agosto y septiembre un 2%.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha asegurado que hacen falta «cientos de miles de nuevas viviendas» en España para «poder salir de la emergencia habitacional en el que se encuentra el mercado de compraventa». Para Iñareta, la demanda creciente y la baja oferta «están provocando que los precios suban sin control y que miles de familias no consigan encontrar un hogar donde vivir».

Precios en la provincia

En cuanto a los precios de la provincia, Alicante supera los 2.600 euros por metro cuadrado de media, con localidades como Moraira (4.161 euros/m2) Jávea (3.829 euros/m2), Altea (3.412 euros/m2), Calp (3.348 euros/m2) o Benidorm (3.275 euros/m2) como las más caras.

Según Idealista, Jacarilla es donde más sube el precio de la vivienda este año. A pesar de caer entre agosto y septiembre un 1%, el municipio tiene un precio del m2 un 72% mayor que el registrado en septiembre de 2024. Le sigue Rafal, donde han aumentado en un 54%.