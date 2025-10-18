La bellea del foc que pasea por los escaparates de Madrid Una imagen inesperada en la calle Mayor sorprende a quienes alzan la vista entre turistas y bolsos

La cotorra Sábado, 18 de octubre 2025, 07:14 Comenta Compartir

No todos los días una bellea del foc cruza Madrid, sin moverse del sitio y sin que sea Fitur, claro está. Como bien saben, esta cotorra es bastante viajera y vuela hacia donde haga falta. ¿Su última aventura? Por las calles de Madrid.

Así, paseando por la calle Mayor, entre turistas despistados y cafés con prisas, esta cotorra ha alzado el vuelo ante una imagen familiar. Allí, en el escaparate de la tienda del alicantino Paco Martínez, apareció Belén Mora, radiante y convertida en modelo de pantalla.

Ampliar Belén Mora en un escaparate de Madrid. LC

En las imágenes, esta alicantina no desfilaba, posaba. Y más de uno se giró, preguntándose quién era esa mujer que miraba desde el cristal con esa elegancia tan poco castiza. Una vez más Alicante, discretamente, marca su presencia entre abanicos y bocadillos de calamares.

Y, por si ya fuera poca casualidad, esta tienda se halla a pocos metros de la Puerta del Sol, done hay otro guiño a la ciudad de Alicante. Es ahí donde se eleva el gran cartel de campaña de la Capitalidad Gastronómica de España.

Ampliar La gran valla de Alicante en la Puerta del Sol. LC

Parece que la ciudad de Alicante ha decidido dejar su huella en la capital, y Belén Mora, sin proponérselo, se ha convertido en su embajadora silenciosa. Ya lo ven. Hay quienes llegan a Madrid por tren, otros por Gran Vía… y algunas, como ella, por escaparate.