Retrasos en la Alta Velocidad entre Alicante y Madrid por una avería en Chamartín La rotura de una máquina en la terminal madrileña afecta a la circulación con el Levante español

Retrasos en trenes de alta velocidad por una incidencia de electrificación en Chamartín, en imagen de archivo.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:52

Otro incidente en las vías ferroviarias vuelve a provocar problemas en la circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Alicante y Madrid. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado este jueves que la avería de una máquina en la madrileña estación de Chamartín conlleva retrasos en la línea.

⚠️Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Levante registran retrasos por la avería de un tren en Madrid Chamartín-Clara Campoamor. — INFOAdif (@InfoAdif) November 6, 2025

Esta incidencia, por el momento, ha obligado a retrasar el convoy del Ouigo cuya llegada a Alicante estaba prevista a las 12.37 horas y que se prevé para las 13.17 horas, según informa la página web de Adif.

También la unidad que ha partido de la estación de Málaga María Zambrano y que, tras transbordo en Madrid, debía llegar a las 13.30 horas a Alicante y que, por el momento, tan solo acumula ocho minutos.

No hay problemas, en cambio, para las salidas previstas durante esta mañana.

Desde Adif piden a los pasajeros que se informen a través de su página web y redes sociales para comprobar el horario de su tren.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

Temas

Adif

Ouigo

Chamartín