Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retrasos en la Alta Velocidad entre Alicante y Madrid por una avería en Chamartín
Retrasos en trenes de alta velocidad por una incidencia de electrificación en Chamartín, en imagen de archivo. Efe

Retrasos en la Alta Velocidad entre Alicante y Madrid por una avería en Chamartín

La rotura de una máquina en la terminal madrileña afecta a la circulación con el Levante español

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

Otro incidente en las vías ferroviarias vuelve a provocar problemas en la circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Alicante y Madrid. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado este jueves que la avería de una máquina en la madrileña estación de Chamartín conlleva retrasos en la línea.

Esta incidencia, por el momento, ha obligado a retrasar el convoy del Ouigo cuya llegada a Alicante estaba prevista a las 12.37 horas y que se prevé para las 13.17 horas, según informa la página web de Adif.

También la unidad que ha partido de la estación de Málaga María Zambrano y que, tras transbordo en Madrid, debía llegar a las 13.30 horas a Alicante y que, por el momento, tan solo acumula ocho minutos.

No hay problemas, en cambio, para las salidas previstas durante esta mañana.

Desde Adif piden a los pasajeros que se informen a través de su página web y redes sociales para comprobar el horario de su tren.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Hércules ata a Mehdi Puch por dos temporadas
  2. 2 Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»
  3. 3 El partido homenaje a Delibasic en el Rico Pérez ya tiene fecha
  4. 4 Los jesuitas apartan a un sacerdote por presuntos abusos a un menor en Alicante
  5. 5 Swiss anuncia una nueva ruta a Suiza desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  6. 6 Simulacro de accidente en el aeropuerto de Alicante-Elche: un avión choca contra una bandada de pájaros y cae al mar
  7. 7 Descubren un nuevo yacimiento arqueológico submarino frente a las costas de La Vila Joiosa
  8. 8 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a una menor de 13 años en un instituto de Petrer
  9. 9 Detectan un brote de sarna en una residencia de Catral con 14 casos confirmados
  10. 10 Más de 20.000 análisis pendientes en Alicante tras la huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Retrasos en la Alta Velocidad entre Alicante y Madrid por una avería en Chamartín

Retrasos en la Alta Velocidad entre Alicante y Madrid por una avería en Chamartín