El 'agujero negro' que amenaza la seguridad vial entre dos importantes municipios alicantinos El tramo de carretera que conecta ambas poblaciones por el lado este lleva dos semanas a oscuras

Inés Rosique Alicante Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:20

Hace un par de semanas se produjo un apagón en un tramo de la carretera CV-821, que conecta los municipios de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel. Concretamente, en el trayecto comprendido entre la desviación hacia el Camino del Pino y el almacén de butano, aproximadamente un kilómetro que permanece completamente a oscuras desde entonces, con todas sus farolas fuera de servicio.

Lo que podría considerarse una simple incidencia ha generado preocupación entre los vecinos de ambas localidades, debido a la tardanza en resolver el problema. La falta de iluminación representa un riesgo considerable, ya que se trata de una vía muy transitada durante las últimas horas del día tanto por vehículos como por peatones y ciclistas.

La escasa visibilidad limita el campo de visión a lo que alcanzan a iluminar los faros de los coches. El uso de las luces largas tampoco constituye una solución adecuada, ya que «los carriles en ambos sentidos están cerca y puedes deslumbrar a los conductores que vienen en dirección contraria», afirma una vecina.

«Hace unos días me vi obligado a permanecer detrás de un ciclista, ya que apenas se distinguía su silueta. Con las luces de mi coche pude darle visibilidad y evitar que otro vehículo pudiera atropellarlo», relata otro afectado. Esta situación resulta especialmente peligrosa para los ciclistas, quienes, pese a contar con un carril bici habilitado, deben enfrentarse a baches y grietas que se tornan prácticamente invisibles en la oscuridad.

Otros puntos de particular riesgo se encuentran en el puente de la autovía y en la rotonda del acueducto. El puente, al estar situado en una curva, reduce notablemente la visibilidad, mientras que la rotonda ha sido siempre un lugar conflictivo debido a la velocidad a la que circulan muchos vehículos. La falta de iluminación agrava ahora estas circunstancias, incrementando el peligro para los conductores.

El tramo en cuestión pertenece al término de Sant Joan d'Alacant. Sin embargo, según fuentes municipales, su mantenimiento parece ser competencia de la Generalitat. Por su parte, el Ayuntamiento de Mutxamel se ha desvinculado de la situación, ya que entiende que corresponde al municipio vecino la resolución del problema.

La Conselleria de Medi Ambiente, Infraestructuras i Territorio, la que supuestamente debería encargarse de reparar las farolas averiadas, no ha ofrecido por el momento una respuesta ante las preguntas formuladas por TodoAlicante.