Histórico regreso: la Santa Faz visita Mutxamel 36 años después La Reliquia acudirá al municipio vecino en vísperas de la coronación de la Virgen de Loreto

La Santa Faz de Alicante regresará al municipio vecino de Mutxamel el próximo domingo 19 de octubre, en un acontecimiento que no se producía desde hace 36 años. La visita se enmarca dentro de los actos previos a la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Loreto, patrona de la localidad, prevista para el domingo 26 de octubre.

La propuesta ha sido aprobada este miércoles 17 de septiembre en la comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante, presidida por el concejal Antonio Peral, y será refrendada definitivamente en el Pleno Municipal del día 25.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, será la encargada de abrir la hornacina donde se custodia la Santa Faz, siguiendo un protocolo del siglo XVII. Estará acompañada por los Caballeros Custodios, Salvador de Lacy y Eleuterio Llorca, además de representantes de la diócesis Orihuela-Alicante, la Madre Priora, el capellán del santuario-monasterio y miembros del Ayuntamiento de Mutxamel.

Cutanda, que ya fue síndica en 2023 y 2024, ha expresado que repetir este honor supone «refrendar mi devoción por la Santa Faz y subrayar la histórica relación entre Alicante y Muchamiel».

Por su parte, el alcalde de Mutxamel, Rafael García, ha señalado que la visita es «un motivo de orgullo y satisfacción» y que su celebración «abrirá con fuerza el programa de actos de la coronación de la Virgen de Loreto».

La relación entre la Santa Faz y Mutxamel

La vinculación entre ambas devociones se remonta al siglo XV, cuando Mosén Mena llevó la Reliquia a Alicante, entonces municipio del que formaba parte Mutxamel . Sus vecinos participaron en la histórica rogativa al santuario de Los Ángeles para pedir lluvia en tiempos de sequía.

La última visita de la Santa Faz a Muchamiel tuvo lugar en 1989, lo que convierte el regreso de este año en un acontecimiento único e irrepetible para los fieles y para toda la comarca.

Además, la Virgen de Loreto ya acompañó a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante, en la procesión histórico-religiosa de 1878.