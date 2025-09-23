El área de Sant Joan celebra su primera Semana de la Salud Mental Se desarrollará en los municipios de El Campello, Mutxamel, Cabo Huertas y Sant Joan d'Alacant desde el 2 hasta el 8 de octubre

Inés Rosique Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 16:06

La propuesta se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que tiene lugar el 10 de octubre, y se desarrollará en los municipios de El Campello, Mutxamel, Cabo Huertas y Sant Joan d'Alacant. El lema elegido, 'Tu bienestar es tu superpoder', resume el espíritu de unas jornadas abiertas a toda la población, en las que se han previsto actividades participativas como juegos, talleres artísticos, sesiones de meditación y dinámicas grupales.

Para el adjunto a la dirección de Enfermería de Salud Mental, Marcelino Pastor, se trata de «dar visibilidad a los recursos y a los profesionales con los que contamos en el departamento y con los que ayudamos a mejorar la calidad de vida de muchas personas, reduciendo el impacto que los problemas de salud mental tienen en su día a día».

La iniciativa surge del equipo de Enfermería especialista en Salud Mental, tanto de Atención Primaria como de la red hospitalaria, y ha contado con la implicación de otros profesionales sanitarios y con la colaboración de los ayuntamientos de los municipios participantes.

Uno de los elementos más significativos del programa ha sido la implicación directa de los propios pacientes. Personas atendidas en distintas unidades, como la de Hospitalización Psiquiátrica, el Hospital de Día de Trastorno de la Personalidad, la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria, así como las Unidades de Salud Mental de adultos e infanto-juveniles y el Equipo Comunitario Infanto-Juvenil, han trabajado en la elaboración de un mural colectivo.

Esta obra reúne frases e imágenes con mensajes positivos, pensados para fomentar una visión esperanzadora de la salud mental y contribuir a derribar prejuicios, como la falsa creencia de que quienes la padecen son personas peligrosas.

Con esta primera edición, el Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d'Alacant pretende abrir un espacio de encuentro entre profesionales, pacientes y ciudadanía. El objetivo es que la Semana de la Salud Mental se consolide en el futuro como una cita anual de referencia en la comarca, que permita seguir visibilizando el valor del cuidado psicológico y reforzar la idea de que pedir ayuda es un acto de fortaleza, no de debilidad.

Acciones que se llevan a cabo

Dentro de las actuaciones está previsto que se habilite un espacio denominado 'Rincón del Bienestar'. En este se realizarán sesiones de estiramientos y meditación para destacar el papel del ejercicio físico en los temas del cuidado emocional. También se ha diseñado un juego interactivo, el 'Trivial de la Salud Mental', en el que se plantearán preguntas para cuestionar creencias erróneas y fomentar el debate abierto.

Como complemento a las actividades se han diseñado tres folletos informativos sobre el manejo de la ansiedad, el bienestar emocional y los recursos asistenciales del departamento. La Semana de la Salud Mental representa un esfuerzo conjunto de profesionales de distintas disciplinas que trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufrirá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Alrededor del 2-3% de la población presenta trastornos mentales graves, como esquizofrenia o trastorno bipolar, y más del 50% de los trastornos comienzan antes de los 18 años. «Tener un problema de salud mental nos puede pasar a cualquiera, y pedir ayuda es el primer paso para empezar a mejorar», ha subrayado por último Marcelino Pastor.