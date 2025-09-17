34 años del atentado de ETA en Mutxamel El pueblo homenajea a las víctimas en un acto con la presencia de la consellera de Justicia

Inés Rosique Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

Este martes 16 de septiembre se cumplieron 34 años desde que ETA atentó en el pueblo de Mutxamel. Un lunes de 1991 dos policías locales y un empleado de una grúa perdieron la vida por la explosión de un coche bomba cuando este estaba siendo retirado.

Esa mañana, un vehículo apareció estrellado junto a la fachada de una sucursal bancaria cercana al antiguo cuartel de la Guardia Civil. En Sant Joan, el pueblo vecino, se estaban celebrando las fiestas patronales, por eso los policías pensaron que se trataba de un turismo accidentado y posteriormente abandonado por un vecino que habría bebido.

Ampliar Familiares de las víctimas en el homenaje. GVA

Sin sospechas de que se trataba de un coche cargado de explosivos, los agentes locales Víctor Manuel Puertas y José Luís Jiménez Vargas llamaron al servicio de grúas en el que estaba trabajando Francisco Cebrián. Los tres se dirigieron al depósito y fue en el proceso de desenganchar el coche cuando la bomba se activó y detonó.

Los cristales de los edificios cercanos explotaron como consecuencia de la onda expansiva, incluso el colegio público que se encontraba cercano al lugar de los hechos se vio afectado. Tanto los policías como el operario murieron a causa de la explosión.

En el homenaje de este año a las víctimas del atentado de ETA ha participado la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, que ha incidido en que «las víctimas son el alma de la memoria y el motor del compromiso social para que nunca se olvide el sufrimiento y la lucha de los afectados por el terrorismo».

De hecho, para que las víctimas de atentados no caigan en el olvido, la Conselleria de Justicia, a través de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, la Conselleria de Educación y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con la participación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ha creado un Proyecto de Memoria y Prevención del Terrorismo para llevar el testimonio directo de las víctimas a las aulas de la Comunitat Valenciana.

El objetivo principal del proyecto, según sus impulsores, es generar espacios de reflexión y visibilidad, para crear espacios de debate y acercar las impactantes experiencias de las víctimas a los estudiantes. Además de permitir a los jóvenes interactuar de forma directa con familiares de víctimas que les ayuden a aprender sobre la violencia terrorista.

Los 'Testimonios Audiovisuales de Víctimas del Terrorismo' recogen las voces de once víctimas del terrorismo de ETA, del Grapo, del FRAP y del yihadismo. Sus testimonios se ponen a disposición de los centros de enseñanza para que puedan ser utilizados de forma sistemática, como se hace en otros países con obras como el 'Diario de Ana Frank' o 'Si esto es un hombre' de Primo Levi.

«Mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo es fundamental para no olvidar y evitar cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Estos testimonios y estos reconocimientos tienen que seguir más vivos que nunca para evitar radicalismos y seguir consolidando una sociedad comprometida con los valores democráticos», ha explicado la consellera.

Temas

ETA

Mutxamel